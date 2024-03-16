Екатеринбуржец, пытавшийся залить бюллетени зеленкой, стал жертвой мошенников

16 марта 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Мошенники уговаривали мужчину испортить бюллетени (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени на избирательном участке в Пионерском районе города, стал жертвой мошенников. Он заявил, что ему обещали помочь с погашением несуществующего кредита в размере 300 тысяч рублей. «На допросе Алексей заявил, что „сотрудник ЦБ“ и „следователь“ позвонили ему и сообщили, что на него оформлен кредит на 300 тысяч рублей. Сначала его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке мужчине отказали. Тогда предложили помочь „в устранении нарушений“ на избирательном участке. Кураторы заставили уральца купить телефон с камерой, чтобы снять процесс на видео. Сейчас Алексей находится в спецприемнике», — сообщает telegram-канал Shot. 47-летний житель Екатеринбурга был задержан на 15 суток после того, как провел подозрительно много времени в кабинке на избирательном участке и был пойман на общении по телефону с предполагаемыми мошенниками. Его действия привлекли внимание председателя УИК, который обнаружил подозрительную бутылку и сообщил полиции. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ. За это предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, пытавшийся испортить бюллетени на избирательном участке в Пионерском районе города, стал жертвой мошенников. Он заявил, что ему обещали помочь с погашением несуществующего кредита в размере 300 тысяч рублей. «На допросе Алексей заявил, что „сотрудник ЦБ“ и „следователь“ позвонили ему и сообщили, что на него оформлен кредит на 300 тысяч рублей. Сначала его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке мужчине отказали. Тогда предложили помочь „в устранении нарушений“ на избирательном участке. Кураторы заставили уральца купить телефон с камерой, чтобы снять процесс на видео. Сейчас Алексей находится в спецприемнике», — сообщает telegram-канал Shot. 47-летний житель Екатеринбурга был задержан на 15 суток после того, как провел подозрительно много времени в кабинке на избирательном участке и был пойман на общении по телефону с предполагаемыми мошенниками. Его действия привлекли внимание председателя УИК, который обнаружил подозрительную бутылку и сообщил полиции. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ. За это предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента — в сюжете URA.RU.