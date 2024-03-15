Глава курганского избиркома Скиндерев объяснил, как будут считать испорченные краской бюллетени

В курганском избиркоме озвучили условия для учета испорченных краской бюллетеней

16 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Глава избиркома рассказал, как будут считать испорченные краской бюллетени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава курганского избиркома Роман Скиндерев объяснил, как будут считать испорченные бюллетени, который в первый день голосования залил краской местный житель Куртамыша. Их учтут, если участковая комиссия, несмотря на повреждения, сможет определить волеизъявление избирателей. Об этом Скиндерев заявил брифинге по выборам президента РФ, передает корреспондент URA.RU. «После случившегося ящик для голосования вскрыли, участковой комиссией был составлен соответствующий акт. Бюллетени перемещены в сейф-пакеты, запечатаны и помещены в сейф. Они будут находиться там до 20:00 завтрашнего дня, до окончания голосования. Если участковая комиссия посчитает, что бюллетени дают возможность определить волеизъявление избирателя, то они будут учтены», — сказал на брифинге Скиндерев. Он также добавил, что никакая провокация не может умалять права избирателей. Инцидент с порчей бюллетеней произошел на избирательном участке №285 в Куртамыше 15 марта. Местный 51-летний житель залил урну для голосования синей жидкостью. Злоумышленника задержали, в отношение него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава курганского избиркома Роман Скиндерев объяснил, как будут считать испорченные бюллетени, который в первый день голосования залил краской местный житель Куртамыша. Их учтут, если участковая комиссия, несмотря на повреждения, сможет определить волеизъявление избирателей. Об этом Скиндерев заявил брифинге по выборам президента РФ, передает корреспондент URA.RU. «После случившегося ящик для голосования вскрыли, участковой комиссией был составлен соответствующий акт. Бюллетени перемещены в сейф-пакеты, запечатаны и помещены в сейф. Они будут находиться там до 20:00 завтрашнего дня, до окончания голосования. Если участковая комиссия посчитает, что бюллетени дают возможность определить волеизъявление избирателя, то они будут учтены», — сказал на брифинге Скиндерев. Он также добавил, что никакая провокация не может умалять права избирателей. Инцидент с порчей бюллетеней произошел на избирательном участке №285 в Куртамыше 15 марта. Местный 51-летний житель залил урну для голосования синей жидкостью. Злоумышленника задержали, в отношение него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.