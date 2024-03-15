Тюменскую лыжницу увезли в больницу после падения на чемпионате России. Фото

16 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Тюменка пострадала на спринте в Малиновке (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Тюменская лыжница Виктория Невьянцева проходит обследование в больнице после падения в квалификации женского спринта на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке (Архангельская область). У спортсменки подозрение на перелом, сообщил «Матч ТВ». «Упала со спуска, почти так же, как [лыжница Полина] Антипина. Только, видимо, еще сильнее. Хотя я упала на попу, а она перевернулась еще. Я повредила копчик, сейчас нахожусь в больнице и прохожу обследование. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика», — сказала Невьянцева «Матч ТВ». Девушка рассказала, что ее оставляют на пока в больнице. Из-за этого она не может сдержать слез, ведь соревнования еще впереди, а она находится в медучреждении. Ранее в разных СМИ сообщалось, что на этом же спринте упала 17-летняя Полина Антипина. Лыжницу занесло на повороте и вынесло с трассы. После этого она жестко упала. Сейчас спортсменка находится в больнице. Тренер национальной сборной Юрий Бородавко подтвердил полученную Антипиной травму. Фото: Виктория Невьянцева» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская лыжница Виктория Невьянцева проходит обследование в больнице после падения в квалификации женского спринта на Альфа-Банк чемпионате России в Малиновке (Архангельская область). У спортсменки подозрение на перелом, сообщил «Матч ТВ». «Упала со спуска, почти так же, как [лыжница Полина] Антипина. Только, видимо, еще сильнее. Хотя я упала на попу, а она перевернулась еще. Я повредила копчик, сейчас нахожусь в больнице и прохожу обследование. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика», — сказала Невьянцева «Матч ТВ». Девушка рассказала, что ее оставляют на пока в больнице. Из-за этого она не может сдержать слез, ведь соревнования еще впереди, а она находится в медучреждении. Ранее в разных СМИ сообщалось, что на этом же спринте упала 17-летняя Полина Антипина. Лыжницу занесло на повороте и вынесло с трассы. После этого она жестко упала. Сейчас спортсменка находится в больнице. Тренер национальной сборной Юрий Бородавко подтвердил полученную Антипиной травму.