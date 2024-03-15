Квартиру и две машины выиграли челябинцы во втором туре викторины в дни выборов

16 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

В призовом фонеде осталась еще одна квартира и шесть автомобилей, не считая других подарков Фото: ЧРОО «Наш город» новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Очередную квартиру и две машины выиграли челябинцы во втором туре «Всей семьей за Челябинск». В прямом эфире ОТВ 16 марта инженер-теплотехник Алан Карнаев и Евгения Загитова стали владельцами серебристых LADA Granta, а студия в ЖК «Ярославский» досталась Андрею Прокопцу. Также в прямом эфире определились хозяева очередных 20 смартфонов, столько же ноутбуков, семи телевизоров с диагональю 189 см, четырех стиральных машин с загрузкой шесть кг и 10 холодильников. По итогам утреннего розыгрыша квартира-студия в ЖК «Ярославский» досталась Анне Шестаковой, матери четырех детей. Два автомобиля выиграли студент педуниверситета Валиджон Тахиров и учительница Эльвира Здорова. В Магнитогорске сегодня появились хозяева у 10 смартфонов, 10 планшетов и пяти больших телевизоров, а главной удачей дня стал розыгрыш автомобиля. Жители Копейска выиграли восемь холодильников, девять стиральных машин и девять телевизоров. Квартиры, автомобили и сотни ценных подарков будут разыгрываться в различных муниципалитетах на избирательных участках 16 и 17 марта. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. 17 марта, счастливчиков определят с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. В понедельник последует перерыв для подведения итогов выборов, но 19 марта состоится заключительный розыгрыш: с 17:40 до 18:50. Выборы президента в Челябинской области, как и по всей стране, начались накануне в 8:00. К 15:00 сегодняшнего дня явка в регионе, с учетом голосовавших дистанционно, составила практически 49%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очередную квартиру и две машины выиграли челябинцы во втором туре «Всей семьей за Челябинск». В прямом эфире ОТВ 16 марта инженер-теплотехник Алан Карнаев и Евгения Загитова стали владельцами серебристых LADA Granta, а студия в ЖК «Ярославский» досталась Андрею Прокопцу. Также в прямом эфире определились хозяева очередных 20 смартфонов, столько же ноутбуков, семи телевизоров с диагональю 189 см, четырех стиральных машин с загрузкой шесть кг и 10 холодильников. По итогам утреннего розыгрыша квартира-студия в ЖК «Ярославский» досталась Анне Шестаковой, матери четырех детей. Два автомобиля выиграли студент педуниверситета Валиджон Тахиров и учительница Эльвира Здорова. В Магнитогорске сегодня появились хозяева у 10 смартфонов, 10 планшетов и пяти больших телевизоров, а главной удачей дня стал розыгрыш автомобиля. Жители Копейска выиграли восемь холодильников, девять стиральных машин и девять телевизоров. Квартиры, автомобили и сотни ценных подарков будут разыгрываться в различных муниципалитетах на избирательных участках 16 и 17 марта. Обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ. 17 марта, счастливчиков определят с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30. В понедельник последует перерыв для подведения итогов выборов, но 19 марта состоится заключительный розыгрыш: с 17:40 до 18:50. Выборы президента в Челябинской области, как и по всей стране, начались накануне в 8:00. К 15:00 сегодняшнего дня явка в регионе, с учетом голосовавших дистанционно, составила практически 49%.