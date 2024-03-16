«Курганприбор» поможет заводу в Перми в два раза увеличить заказы

16 марта 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

«Курганприбор» поможет заводу в Перми расширить портфель заказов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пермском оборонном заводе имени Дзержинского, который недавно приобрел «Курганприбор», портфель заказов может увеличиться в два раза. Об этом заявил курганский сенатор Сергей Муратов, чья супруга является одним из владельцев предприятия. «На заводе имени Дзержинского портфель заказов увеличится более чем в два раза — с 1,5 до 3,7 млрд рублей. Для этого нам необходимо обновить саму площадку, оборудование, будем значительно расширять штат сотрудников», — передает газета «Звезда» слова Муратова. Ранее на заводе имени Дзержинского обнаружили неучтенное имущество на миллионы рублей, в том числе станки и оборудование. Предприятие в предбанкротном состоянии выкупил «Курганприбор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пермском оборонном заводе имени Дзержинского, который недавно приобрел «Курганприбор», портфель заказов может увеличиться в два раза. Об этом заявил курганский сенатор Сергей Муратов, чья супруга является одним из владельцев предприятия. «На заводе имени Дзержинского портфель заказов увеличится более чем в два раза — с 1,5 до 3,7 млрд рублей. Для этого нам необходимо обновить саму площадку, оборудование, будем значительно расширять штат сотрудников», — передает газета «Звезда» слова Муратова. Ранее на заводе имени Дзержинского обнаружили неучтенное имущество на миллионы рублей, в том числе станки и оборудование. Предприятие в предбанкротном состоянии выкупил «Курганприбор».