«Курганприбор» поможет заводу в Перми в два раза увеличить заказы

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
«Курганприбор» поможет заводу в Перми расширить портфель заказов Фото:

На пермском оборонном заводе имени Дзержинского, который недавно приобрел «Курганприбор», портфель заказов может увеличиться в два раза. Об этом заявил курганский сенатор Сергей Муратов, чья супруга является одним из владельцев предприятия.

«На заводе имени Дзержинского портфель заказов увеличится более чем в два раза — с 1,5 до 3,7 млрд рублей. Для этого нам необходимо обновить саму площадку, оборудование, будем значительно расширять штат сотрудников», — передает газета «Звезда» слова Муратова.

Ранее на заводе имени Дзержинского обнаружили неучтенное имущество на миллионы рублей, в том числе станки и оборудование. Предприятие в предбанкротном состоянии выкупил «Курганприбор».

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На пермском оборонном заводе имени Дзержинского, который недавно приобрел «Курганприбор», портфель заказов может увеличиться в два раза. Об этом заявил курганский сенатор Сергей Муратов, чья супруга является одним из владельцев предприятия. «На заводе имени Дзержинского портфель заказов увеличится более чем в два раза — с 1,5 до 3,7 млрд рублей. Для этого нам необходимо обновить саму площадку, оборудование, будем значительно расширять штат сотрудников», — передает газета «Звезда» слова Муратова. Ранее на заводе имени Дзержинского обнаружили неучтенное имущество на миллионы рублей, в том числе станки и оборудование. Предприятие в предбанкротном состоянии выкупил «Курганприбор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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