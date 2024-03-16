Неучтенное имущество нашли на пермском заводе, который купил «Курганприбор»

16 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Неучтенные станки нашли на оборонном заводе в Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На пермском заводе имени Дзержинского обнаружили неучтенное имущество на миллионы рублей, в том числе станки и оборудование. Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего завода. Предприятие в предбанкротном состоянии недавно приобрел «Курганприбор». «На заводе имени Дзержинского обнаружены 1 017 единиц неучтенного имущества, в том числе 16 станков стоимостью от 31 тысячи до 177 тысяч рублей. Самым дорогим из объектов оказалась сеть хозяйственно-питьевого водопровода, которую оценили в 4,5 млн рублей», — передает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на отчет конкурсного управляющего. Завод имени Дзержинского — один из крупнейших оборонных заводов Перми, на 100% работающий на ВПК. Он около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Актив станет четвертым иногородним предприятием «Курганприбора», еще три находятся в Новосибирске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пермском заводе имени Дзержинского обнаружили неучтенное имущество на миллионы рублей, в том числе станки и оборудование. Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего завода. Предприятие в предбанкротном состоянии недавно приобрел «Курганприбор». «На заводе имени Дзержинского обнаружены 1 017 единиц неучтенного имущества, в том числе 16 станков стоимостью от 31 тысячи до 177 тысяч рублей. Самым дорогим из объектов оказалась сеть хозяйственно-питьевого водопровода, которую оценили в 4,5 млн рублей», — передает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на отчет конкурсного управляющего. Завод имени Дзержинского — один из крупнейших оборонных заводов Перми, на 100% работающий на ВПК. Он около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Актив станет четвертым иногородним предприятием «Курганприбора», еще три находятся в Новосибирске.