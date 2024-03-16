Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку после публикации видеоролика, на котором две несовершеннолетние девочки употребляли алкоголь и курили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокурор Тюменской области организовал проверку по данному факту. В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних и деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сегодня в СМИ было опубликовано видео, на котором две несовершеннолетние девочки употребляют алкоголь и курят. Если в их действиях найдут основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования. Журналисты сообщали, что на кадрах были изображены ученицы 6-го класса тюменского лицея.
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