Тюменская прокурора займется девочками, которые на видео выпивали и курили. Видео

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В СМИ опубликовали видео с девочками, которые выпивали Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку после публикации видеоролика, на котором две несовершеннолетние девочки употребляли алкоголь и курили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокурор Тюменской области организовал проверку по данному факту. В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних и деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сегодня в СМИ было опубликовано видео, на котором две несовершеннолетние девочки употребляют алкоголь и курят. Если в их действиях найдут основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования. Журналисты сообщали, что на кадрах были изображены ученицы 6-го класса тюменского лицея.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку после публикации видеоролика, на котором две несовершеннолетние девочки употребляли алкоголь и курили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области организовал проверку по данному факту. В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетних и деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сегодня в СМИ было опубликовано видео, на котором две несовершеннолетние девочки употребляют алкоголь и курят. Если в их действиях найдут основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования. Журналисты сообщали, что на кадрах были изображены ученицы 6-го класса тюменского лицея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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