Блогер Анастасия Ивлеева, которая ранее организовала «голую вечеринку», появилась в избирательном участке на выборах президента РФ. Этим она поделилась в соцсети.
«Та самая дверь», — написала Ивлеева в telegram-канале, добавив к этому четыре эмодзи: флаг России, галочку, смайлик «воинское приветствие» и цветок. К сообщению она прикрепила фото.
Ивлеева попала под общественное давление после организации «голой вечеринки» в Москве. Тогда ряд общественных деятелей возмутили откровенные фотографии с мероприятия. Дресс-код этой вечеринки предполагал минимум одежды, что вызвало массу критики в сторону звезд, посетивших мероприятие, и самой Ивлеевой. Адвокаты считают, что блогерша не заслуживает общественного порицания, которое на нее оказывается.
Анастасия Ивлеева 16 марта отдала свой голос на выборах президента РФ
Блогер Анастасия Ивлеева, которая ранее организовала «голую вечеринку», появилась в избирательном участке на выборах президента РФ. Этим она поделилась в соцсети. «Та самая дверь», — написала Ивлеева в telegram-канале, добавив к этому четыре эмодзи: флаг России, галочку, смайлик «воинское приветствие» и цветок. К сообщению она прикрепила фото. Ивлеева попала под общественное давление после организации «голой вечеринки» в Москве. Тогда ряд общественных деятелей возмутили откровенные фотографии с мероприятия. Дресс-код этой вечеринки предполагал минимум одежды, что вызвало массу критики в сторону звезд, посетивших мероприятие, и самой Ивлеевой. Адвокаты считают, что блогерша не заслуживает общественного порицания, которое на нее оказывается.