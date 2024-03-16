Глава Минобороны Британии побоялся ехать в Одессу из-за ракетного удара

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс отменил запланированный визит в Одессу во время своей поездки на Украину 7 марта. По информации The Sunday Times, причиной стала угроза ракетного удара, о которой предупредила британская разведка.
Несмотря на попытки держать план поездки на Украину в секрете, «русским стало известно» о планируемом визите Шэппса в Одессу. По версии The Sunday Times, РФ, якобы, воспользовалась этой информацией, из-за чего возникла «реальная целенаправленная угроза ракетного удара». О нем предупредила британская разведка.
Также издание указывает на, якобы, произошедший за день до планируемого приезда Шэппса взрыв. По их информации, он прогремел в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Тогда же в Одессе находился и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ, отрицает факт удара по кортежу.
Лондон озабочен рискованным контрнаступлением Украины. Он дает советы по тактике обороны, а также намерен усилить давление на мировое сообщество для поддержки Украины.
Самолет Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам. Во время перелета из Польши его бизнес-джет был лишен спутниковой связи из-за, российских средств радиоэлектронной борьбы. От системы противодействия средствам РЭБ для воздушного судна отказались из-за решения сократить военные расходы, передает телеканал 360.
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