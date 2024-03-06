Readovka: в порту Одессы, где погибло пять бойцов ВСУ, мог находиться Зеленский

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский мог находиться на награждении бойцов ВСУ в Одессе, пишут украинские СМИ Фото:

По порту Одессы, где проходило награждение сотрудников сил специальных операций Украины, был нанесен удар. Украинские СМИ предполагают, что на мероприятии во время удара мог находиться президент страны Владимир Зеленский, передает Readovka.

«В момент, когда в одесском порту прогремел взрыв, там могло проходить награждение сотрудников сил ССО Украины, на котором мог присутствовать лично Зеленский», — написали в telegram-канале. При этом авторы канала заявили, что перед ударом в Одессе и области не была объявлена воздушная тревога. Поэтому сообщения об ударе могут быть провокацией со стороны Киева, предположили на канале.

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По порту Одессы, где проходило награждение сотрудников сил специальных операций Украины, был нанесен удар. Украинские СМИ предполагают, что на мероприятии во время удара мог находиться президент страны Владимир Зеленский, передает Readovka. «В момент, когда в одесском порту прогремел взрыв, там могло проходить награждение сотрудников сил ССО Украины, на котором мог присутствовать лично Зеленский», — написали в telegram-канале. При этом авторы канала заявили, что перед ударом в Одессе и области не была объявлена воздушная тревога. Поэтому сообщения об ударе могут быть провокацией со стороны Киева, предположили на канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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