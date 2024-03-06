Readovka: в порту Одессы, где погибло пять бойцов ВСУ, мог находиться Зеленский

06 марта 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский мог находиться на награждении бойцов ВСУ в Одессе, пишут украинские СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины По порту Одессы, где проходило награждение сотрудников сил специальных операций Украины, был нанесен удар. Украинские СМИ предполагают, что на мероприятии во время удара мог находиться президент страны Владимир Зеленский, передает Readovka. «В момент, когда в одесском порту прогремел взрыв, там могло проходить награждение сотрудников сил ССО Украины, на котором мог присутствовать лично Зеленский», — написали в telegram-канале. При этом авторы канала заявили, что перед ударом в Одессе и области не была объявлена воздушная тревога. Поэтому сообщения об ударе могут быть провокацией со стороны Киева, предположили на канале.

По порту Одессы, где проходило награждение сотрудников сил специальных операций Украины, был нанесен удар. Украинские СМИ предполагают, что на мероприятии во время удара мог находиться президент страны Владимир Зеленский, передает Readovka. «В момент, когда в одесском порту прогремел взрыв, там могло проходить награждение сотрудников сил ССО Украины, на котором мог присутствовать лично Зеленский», — написали в telegram-канале. При этом авторы канала заявили, что перед ударом в Одессе и области не была объявлена воздушная тревога. Поэтому сообщения об ударе могут быть провокацией со стороны Киева, предположили на канале.