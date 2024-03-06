Readovka: в порту Одессы, где погибло пять бойцов ВСУ, мог находиться Зеленский

По порту Одессы, где проходило награждение сотрудников сил специальных операций Украины, был нанесен удар. Украинские СМИ предполагают, что на мероприятии во время удара мог находиться президент страны Владимир Зеленский, передает Readovka.
«В момент, когда в одесском порту прогремел взрыв, там могло проходить награждение сотрудников сил ССО Украины, на котором мог присутствовать лично Зеленский», — написали в telegram-канале. При этом авторы канала заявили, что перед ударом в Одессе и области не была объявлена воздушная тревога. Поэтому сообщения об ударе могут быть провокацией со стороны Киева, предположили на канале.
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