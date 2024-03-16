16 марта 2024

В ХМАО перед третьим днем выборов президента РФ сменился лидер муниципалитетов по явке

Ханты-Мансийск стал лидером по явке в ХМАО на выборах президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр общественного наблюдения. Екатеринбург, коиб, избирательная урна, уик, избирательный участок, выборы 2024
Ханты-Мансийск показал явку в 88,02% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Перед стартом третьего дня выборов президента РФ в ХМАО подвели итоги явки муниципалитетов. Ханты-Мансийск оказался лидером среди всех, показав явку в 88,02%. Такие данные приводит избирком Югры.

«Ханты-Мансийская городская [комиссия]. Количество избирателей 88,02%», — указано в документе.

На втором месте находится Белоярский район (83,27%). На третьем — Нижневартовский район (83,01%). В числе аутсайдеров Сургутский район (62,54%), Мегион (60,27%) и Сургут (58,02%). При этом в абсолютных цифрах, у крупнейшего города ХМАО самое большое число проголосовавших избирателей — 167,9 тысяч человек.

Ранее URA.RU сообщало, что лидером первого дня выборов по явке среди муниципалитетов Югры являлся Нижневартовский район. Общая явка по итогу двух дней голосования в регионе составила 68,52%.

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Перед стартом третьего дня выборов президента РФ в ХМАО подвели итоги явки муниципалитетов. Ханты-Мансийск оказался лидером среди всех, показав явку в 88,02%. Такие данные приводит избирком Югры. «Ханты-Мансийская городская [комиссия]. Количество избирателей 88,02%», — указано в документе. На втором месте находится Белоярский район (83,27%). На третьем — Нижневартовский район (83,01%). В числе аутсайдеров Сургутский район (62,54%), Мегион (60,27%) и Сургут (58,02%). При этом в абсолютных цифрах, у крупнейшего города ХМАО самое большое число проголосовавших избирателей — 167,9 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что лидером первого дня выборов по явке среди муниципалитетов Югры являлся Нижневартовский район. Общая явка по итогу двух дней голосования в регионе составила 68,52%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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