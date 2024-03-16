В ХМАО перед третьим днем выборов президента РФ сменился лидер муниципалитетов по явке

Перед стартом третьего дня выборов президента РФ в ХМАО подвели итоги явки муниципалитетов. Ханты-Мансийск оказался лидером среди всех, показав явку в 88,02%. Такие данные приводит избирком Югры.
«Ханты-Мансийская городская [комиссия]. Количество избирателей 88,02%», — указано в документе.
На втором месте находится Белоярский район (83,27%). На третьем — Нижневартовский район (83,01%). В числе аутсайдеров Сургутский район (62,54%), Мегион (60,27%) и Сургут (58,02%). При этом в абсолютных цифрах, у крупнейшего города ХМАО самое большое число проголосовавших избирателей — 167,9 тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что лидером первого дня выборов по явке среди муниципалитетов Югры являлся Нижневартовский район. Общая явка по итогу двух дней голосования в регионе составила 68,52%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.