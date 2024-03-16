Общество В ХМАО перед третьим днем выборов президента РФ сменился лидер муниципалитетов по явке Ханты-Мансийск стал лидером по явке в ХМАО на выборах президента РФ 17 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 + Ханты-Мансийск показал явку в 88,02% Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Перед стартом третьего дня выборов президента РФ в ХМАО подвели итоги явки муниципалитетов. Ханты-Мансийск оказался лидером среди всех, показав явку в 88,02%. Такие данные приводит избирком Югры. «Ханты-Мансийская городская [комиссия]. Количество избирателей 88,02%», — указано в документе. На втором месте находится Белоярский район (83,27%). На третьем — Нижневартовский район (83,01%). В числе аутсайдеров Сургутский район (62,54%), Мегион (60,27%) и Сургут (58,02%). При этом в абсолютных цифрах, у крупнейшего города ХМАО самое большое число проголосовавших избирателей — 167,9 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что лидером первого дня выборов по явке среди муниципалитетов Югры являлся Нижневартовский район. Общая явка по итогу двух дней голосования в регионе составила 68,52%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Перед стартом третьего дня выборов президента РФ в ХМАО подвели итоги явки муниципалитетов. Ханты-Мансийск оказался лидером среди всех, показав явку в 88,02%. Такие данные приводит избирком Югры. «Ханты-Мансийская городская [комиссия]. Количество избирателей 88,02%», — указано в документе. На втором месте находится Белоярский район (83,27%). На третьем — Нижневартовский район (83,01%). В числе аутсайдеров Сургутский район (62,54%), Мегион (60,27%) и Сургут (58,02%). При этом в абсолютных цифрах, у крупнейшего города ХМАО самое большое число проголосовавших избирателей — 167,9 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что лидером первого дня выборов по явке среди муниципалитетов Югры являлся Нижневартовский район. Общая явка по итогу двух дней голосования в регионе составила 68,52%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям