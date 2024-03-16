Как прошел и чем запомнился второй день президентских выборов. Инфографика

ЦИК РФ: более 50% россиян проголосовали во второй день президентских выборов

16 марта 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

В России завершился второй день президентских выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Завершился второй день президентских выборов в России. Избирателям предстояло определить, кто из четырех кандидатов станет следующим президентом. Среди них: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU рассказывает, как прошел второй день голосования и чем он запомнился. Явка избирателей за день Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам двух дней голосования составляет 55,10% по всей стране. Об этом стало известно из данных ЦИК. ЯНАО По итогам двух дней выборов президента России явка составила 82.38%, проголосовало 309 111 человек. Большинство округов обработали более 80% бюллетеней. Во второй день проголосовало 24,95% жителей региона ХМАО В ХМАО явка приблизилась к результату президентских выборов 2018 года. В этом году уже проголосовало 772 953 человека, что составляет 68,52% избирателей. В 2018 году явка составила 69,74%. Во второй день свой голос отдали 23,29% жителей. Пермский край Во второй день выборов президента России на Пермском крае явка на момент закрытия участков составила 54,2%, что составляет 1 067 337 избирателей. В этот день проголосовало 23,5% избирателей. Свердловская область Общая явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 56,12% от числа избирателей в регионе. Явка по дистанционному электронному голосованию составила 88,63% от числа принятых заявлений. Во второй день свои голоса отдали 22:42% избирателей. Курганская область Курганская область побила рекорды прошлых выборов за день до окончания голосования. За два дня выборов на участки пришли 61,8% избирателей, что составляет более 394 тысяч голосов. В 2018 году явка составила 61%. Во второй день голосования проголосовали 23,12% избирателей. Тюменская область Явка по итогам первых двух дней составила 68,29%, как сообщил председатель тюменского избиркома Игорь Халин на брифинге. Во второй день свои голоса отдали 24,84% избирателей. Челябинская область На выборах в Челябинской области явка составила более 59,28% или 1 521 746 избирателей, сообщил региональный избирком. Во второй день голосования проголосовало 29,98% избирателей. Какие знаменитости пришли на выборы На президентских выборах 16 марта приняло участие множество известных личностей разных сфер общественной жизни. Одной из таких персон была народная артистка России Лариса Долина, которая находясь на гастролях в городе Братск, Иркутской области, посетила избирательный участок. Также свой голос отдали экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе и режиссер Никита Михалков, который принял участие в выборах будущего президента России на избирательном участке, расположенном в Симферополе. Также голосовала блогер Анастасия Ивлеева, вспомнив про «ту самую дверь». Проголосовали и футболисты и тренеры сборной России, находящиеся в подмосковном Новогорске. Команда готовится к матчам против Сербии и Парагвая, запланированным на 21 и 25 марта соответственно. Гимнастки России также выразили свою гражданскую позицию и намерение принять участие в выборах президента РФ. Руководитель сборной по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что голосование для спортсменок является возможностью подтвердить свою привязанность к России и условиям, созданным для развития спорта в стране. Также на выборах президента свои голоса отдали музыкант и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ Smash, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Андрей Ширман проголосовал в Перми, а Рамзан Кадыров и члены его семьи приняли участие в голосовании в родовом селе Ахмат-Юрт. Участникам СВО удалось поучаствовать в выборах президента Военнослужащие российской армии проголосовали в Донбассе и Новороссии, в городах Артемовск (Бахмут) и Авдеевка. Для военных, находящихся в окопах, была проведена специальная ротация, чтобы они могли принять участие в выборах. Организация голосования была четко организована, включая досрочное голосование, проводимое с риском для комиссий избирательных. Члены правительства отдали свой голос на выборах Члены правительства активно участвуют в выборах президента. Вице-премьер Юрий Трутнев отдал свой голос на избирательном участке в Москве, подчеркнув важность этих выборов для будущего страны. В то же время, вице-премьер Дмитрий Григоренко предпочел голосовать удаленно, отметив, что выборы предоставляют возможность выразить свою позицию. Глава Минстроя Ирек Файзуллин также посетил избирательный участок, который выбрал с помощью портала госуслуг. Министр труда Антон Котяков принял участие в голосовании во время служебной поездки в Мурманскую область. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выбрал онлайн-формат голосования, подчеркнув важность стабильности и развития отрасли здравоохранения. Глава Минцифры Максут Шадаев также воспользовался онлайн-платформой для удаленного электронного голосования. ЧП на выборах В Тюменской области на избирательном участке произошел инцидент, связанный с использованием пиротехники. Студент подорвал петарду. После взрыва, полиция задержала нарушителя. В Екатеринбурге местный житель попытался испортить бюллетени на избирательном участке, заливая их зеленкой. Отмечается, что он стал жертвой мошенников, которые обещали ему помощь в погашении несуществующего кредита в размере 300 тысяч рублей. В Республике Алтай представители избирательных комиссий и сотрудники МЧС совместными усилиями предотвратили попытку порчи бюллетеней зеленкой, сделанную пожилой женщиной. Данную информацию сообщили в Общественной палате региона. В Зеленоградске под Калининградом пенсионерка также пыталась сорвать избирательный процесс, выливая зеленую жидкость в урну с бюллетенями. Женщина была задержана администрацией Зеленоградска. Однако пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков сообщил, что бюллетени, находящиеся в урне, не получили серьезных повреждений и будут учтены в голосовании после проведения экспертизы. В Свердловской области также произошел инцидент на одном из избирательных участков. Доктор наук и сотрудница Уральского федерального университета Эмилия Носова пыталась испортить бюллетени зеленкой. Начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых сообщил, что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Доктор наук Эмилия Носова на хорошем счету в Уральском федеральном университете и занимается научной деятельностью, как сообщает пресс-служба УрФУ. Интересные случаи Жители Башкирии на выборах президента России пришли в национальных костюмах и необычных нарядах. Некоторые из них даже привели своих любимых домашних питомцев с собой, чтобы отметить этот важный день. О таких особенностях избирательного процесса сообщили в региональном избирательном комитете. В Тамбовской области на выборах президента России приняла участие необычная семейная пара Макаровых. Этой семейной паре уже больше полувека. Жители Кургана на выборах встретили Чебурашку на избирательном участке в Дворце детского творчества на улице Гоголя. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Одной из самых старых жительниц Курганской области Анастасии Антроповой, которой 95 лет, удалось прийти на избирательный участок в день выборов президента. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Красов, которому уже 99 лет, решил не пропускать выборы и отказался голосовать на дому. Ветеран лично пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать ради будущего страны, для которой он так много сделал. Еще один ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков из Дагестана отметил свое столетие, участвуя в выборах президента России. В Екатеринбурге парень Илья сделал предложение своей возлюбленной Юле прямо на выборах. Он решил вручить ей кольцо, как только она вышла из кабинки для голосования. Яркие моменты в первый день выборов Новость по теме Как прошел и чем запомнился первый день президентских выборов. Инфографика На выборы в разных регионах России явились необычные избиратели в костюмах популярных персонажей. В Югорске Чебурашка раздавал апельсины. В Подмосковье также был замечен этот персонаж. В Тюмени на участок пришла женщина в образе Барби. Также на участке в Тюменской области был представлен картонный американский журналист Такер Карлсон. В Бурятии голосовали в костюмах кабана, белого медведя, а также в образах фей, гномов и национальных костюмах жителей Якутии. Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завершился второй день президентских выборов в России. Избирателям предстояло определить, кто из четырех кандидатов станет следующим президентом. Среди них: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU рассказывает, как прошел второй день голосования и чем он запомнился. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам двух дней голосования составляет 55,10% по всей стране. Об этом стало известно из данных ЦИК. По итогам двух дней выборов президента России явка составила 82.38%, проголосовало 309 111 человек. Большинство округов обработали более 80% бюллетеней. Во второй день проголосовало 24,95% жителей региона В ХМАО явка приблизилась к результату президентских выборов 2018 года. В этом году уже проголосовало 772 953 человека, что составляет 68,52% избирателей. В 2018 году явка составила 69,74%. Во второй день свой голос отдали 23,29% жителей. Во второй день выборов президента России на Пермском крае явка на момент закрытия участков составила 54,2%, что составляет 1 067 337 избирателей. В этот день проголосовало 23,5% избирателей. Общая явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 56,12% от числа избирателей в регионе. Явка по дистанционному электронному голосованию составила 88,63% от числа принятых заявлений. Во второй день свои голоса отдали 22:42% избирателей. Курганская область побила рекорды прошлых выборов за день до окончания голосования. За два дня выборов на участки пришли 61,8% избирателей, что составляет более 394 тысяч голосов. В 2018 году явка составила 61%. Во второй день голосования проголосовали 23,12% избирателей. Явка по итогам первых двух дней составила 68,29%, как сообщил председатель тюменского избиркома Игорь Халин на брифинге. Во второй день свои голоса отдали 24,84% избирателей. На выборах в Челябинской области явка составила более 59,28% или 1 521 746 избирателей, сообщил региональный избирком. Во второй день голосования проголосовало 29,98% избирателей. На президентских выборах 16 марта приняло участие множество известных личностей разных сфер общественной жизни. Одной из таких персон была народная артистка России Лариса Долина, которая находясь на гастролях в городе Братск, Иркутской области, посетила избирательный участок. Также свой голос отдали экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе и режиссер Никита Михалков, который принял участие в выборах будущего президента России на избирательном участке, расположенном в Симферополе. Также голосовала блогер Анастасия Ивлеева, вспомнив про «ту самую дверь». Проголосовали и футболисты и тренеры сборной России, находящиеся в подмосковном Новогорске. Команда готовится к матчам против Сербии и Парагвая, запланированным на 21 и 25 марта соответственно. Гимнастки России также выразили свою гражданскую позицию и намерение принять участие в выборах президента РФ. Руководитель сборной по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что голосование для спортсменок является возможностью подтвердить свою привязанность к России и условиям, созданным для развития спорта в стране. Также на выборах президента свои голоса отдали музыкант и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ Smash, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Андрей Ширман проголосовал в Перми, а Рамзан Кадыров и члены его семьи приняли участие в голосовании в родовом селе Ахмат-Юрт. Военнослужащие российской армии проголосовали в Донбассе и Новороссии, в городах Артемовск (Бахмут) и Авдеевка. Для военных, находящихся в окопах, была проведена специальная ротация, чтобы они могли принять участие в выборах. Организация голосования была четко организована, включая досрочное голосование, проводимое с риском для комиссий избирательных. Члены правительства активно участвуют в выборах президента. Вице-премьер Юрий Трутнев отдал свой голос на избирательном участке в Москве, подчеркнув важность этих выборов для будущего страны. В то же время, вице-премьер Дмитрий Григоренко предпочел голосовать удаленно, отметив, что выборы предоставляют возможность выразить свою позицию. Глава Минстроя Ирек Файзуллин также посетил избирательный участок, который выбрал с помощью портала госуслуг. Министр труда Антон Котяков принял участие в голосовании во время служебной поездки в Мурманскую область. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выбрал онлайн-формат голосования, подчеркнув важность стабильности и развития отрасли здравоохранения. Глава Минцифры Максут Шадаев также воспользовался онлайн-платформой для удаленного электронного голосования. В Тюменской области на избирательном участке произошел инцидент, связанный с использованием пиротехники. Студент подорвал петарду. После взрыва, полиция задержала нарушителя. В Екатеринбурге местный житель попытался испортить бюллетени на избирательном участке, заливая их зеленкой. Отмечается, что он стал жертвой мошенников, которые обещали ему помощь в погашении несуществующего кредита в размере 300 тысяч рублей. В Республике Алтай представители избирательных комиссий и сотрудники МЧС совместными усилиями предотвратили попытку порчи бюллетеней зеленкой, сделанную пожилой женщиной. Данную информацию сообщили в Общественной палате региона. В Зеленоградске под Калининградом пенсионерка также пыталась сорвать избирательный процесс, выливая зеленую жидкость в урну с бюллетенями. Женщина была задержана администрацией Зеленоградска. Однако пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков сообщил, что бюллетени, находящиеся в урне, не получили серьезных повреждений и будут учтены в голосовании после проведения экспертизы. В Свердловской области также произошел инцидент на одном из избирательных участков. Доктор наук и сотрудница Уральского федерального университета Эмилия Носова пыталась испортить бюллетени зеленкой. Начальник пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых сообщил, что ей грозит до пяти лет тюрьмы. Доктор наук Эмилия Носова на хорошем счету в Уральском федеральном университете и занимается научной деятельностью, как сообщает пресс-служба УрФУ. Жители Башкирии на выборах президента России пришли в национальных костюмах и необычных нарядах. Некоторые из них даже привели своих любимых домашних питомцев с собой, чтобы отметить этот важный день. О таких особенностях избирательного процесса сообщили в региональном избирательном комитете. В Тамбовской области на выборах президента России приняла участие необычная семейная пара Макаровых. Этой семейной паре уже больше полувека. Жители Кургана на выборах встретили Чебурашку на избирательном участке в Дворце детского творчества на улице Гоголя. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Одной из самых старых жительниц Курганской области Анастасии Антроповой, которой 95 лет, удалось прийти на избирательный участок в день выборов президента. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Красов, которому уже 99 лет, решил не пропускать выборы и отказался голосовать на дому. Ветеран лично пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать ради будущего страны, для которой он так много сделал. Еще один ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков из Дагестана отметил свое столетие, участвуя в выборах президента России. В Екатеринбурге парень Илья сделал предложение своей возлюбленной Юле прямо на выборах. Он решил вручить ей кольцо, как только она вышла из кабинки для голосования. На выборы в разных регионах России явились необычные избиратели в костюмах популярных персонажей. В Югорске Чебурашка раздавал апельсины. В Подмосковье также был замечен этот персонаж. В Тюмени на участок пришла женщина в образе Барби. Также на участке в Тюменской области был представлен картонный американский журналист Такер Карлсон. В Бурятии голосовали в костюмах кабана, белого медведя, а также в образах фей, гномов и национальных костюмах жителей Якутии.