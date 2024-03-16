Курганцам рассказали, что не следует приносить с собой на избирательные участки

В Курганской области запретили приносить соки и воду на избирательные участки

17 марта 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

На избирательные участки не следует приносить воду, соки и другие жидкости Фото: Станислав Етвеш © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жителям Курганской области, участвующим в выборах президента РФ, рекомендуют не приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. О такой мере безопасности рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев. «В связи со случаями порчи бюллетеней органами правопорядка усилены меры безопасности. В частности, избирателям не рекомендуется приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. Прошу всех жителей Курганской области отнестись к этому с пониманием», — сказал Скиндерев. Его слова приводятся в telegram-канале региональной избирательной комиссии. Меры безопасности на избирательных участках были усилены после того, как в Куртамыше мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Его задержала полиция, а Следственный комитет завел уголовное дело. Роман Скиндерев отметил, что испорченные бюллетени помещены в сейф и их учтут, если участковая комиссия сможет определить волеизъявление избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Курганской области, участвующим в выборах президента РФ, рекомендуют не приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. О такой мере безопасности рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев. «В связи со случаями порчи бюллетеней органами правопорядка усилены меры безопасности. В частности, избирателям не рекомендуется приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. Прошу всех жителей Курганской области отнестись к этому с пониманием», — сказал Скиндерев. Его слова приводятся в telegram-канале региональной избирательной комиссии. Меры безопасности на избирательных участках были усилены после того, как в Куртамыше мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Его задержала полиция, а Следственный комитет завел уголовное дело. Роман Скиндерев отметил, что испорченные бюллетени помещены в сейф и их учтут, если участковая комиссия сможет определить волеизъявление избирателей.