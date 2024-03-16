Курганцам рассказали, что не следует приносить с собой на избирательные участки

Жителям Курганской области, участвующим в выборах президента РФ, рекомендуют не приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. О такой мере безопасности рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев.
«В связи со случаями порчи бюллетеней органами правопорядка усилены меры безопасности. В частности, избирателям не рекомендуется приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. Прошу всех жителей Курганской области отнестись к этому с пониманием», — сказал Скиндерев. Его слова приводятся в telegram-канале региональной избирательной комиссии.
Меры безопасности на избирательных участках были усилены после того, как в Куртамыше мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Его задержала полиция, а Следственный комитет завел уголовное дело. Роман Скиндерев отметил, что испорченные бюллетени помещены в сейф и их учтут, если участковая комиссия сможет определить волеизъявление избирателей.
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