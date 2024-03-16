16 марта 2024

Курганцам рассказали, что не следует приносить с собой на избирательные участки

В Курганской области запретили приносить соки и воду на избирательные участки
© Служба новостей «URA.RU»
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Бутылка с жидкостью. Москва, бутылка, вода, растворитель, жидкость
На избирательные участки не следует приносить воду, соки и другие жидкости Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жителям Курганской области, участвующим в выборах президента РФ, рекомендуют не приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. О такой мере безопасности рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев.

«В связи со случаями порчи бюллетеней органами правопорядка усилены меры безопасности. В частности, избирателям не рекомендуется приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. Прошу всех жителей Курганской области отнестись к этому с пониманием», — сказал Скиндерев. Его слова приводятся в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

Меры безопасности на избирательных участках были усилены после того, как в Куртамыше мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Его задержала полиция, а Следственный комитет завел уголовное дело. Роман Скиндерев отметил, что испорченные бюллетени помещены в сейф и их учтут, если участковая комиссия сможет определить волеизъявление избирателей.

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Жителям Курганской области, участвующим в выборах президента РФ, рекомендуют не приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. О такой мере безопасности рассказал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев. «В связи со случаями порчи бюллетеней органами правопорядка усилены меры безопасности. В частности, избирателям не рекомендуется приносить с собой на избирательные участки соки, воду и другие емкости с жидкостью. Прошу всех жителей Курганской области отнестись к этому с пониманием», — сказал Скиндерев. Его слова приводятся в telegram-канале региональной избирательной комиссии. Меры безопасности на избирательных участках были усилены после того, как в Куртамыше мужчина залил синей жидкостью урну для бюллетеней. Его задержала полиция, а Следственный комитет завел уголовное дело. Роман Скиндерев отметил, что испорченные бюллетени помещены в сейф и их учтут, если участковая комиссия сможет определить волеизъявление избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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