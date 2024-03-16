Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал решил необычным образом поприветствовать делегацию Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Иностранцам раздали лопаты, чтобы они попробовали свои силы в уборке снега, сообщил мэр.
«Я не ожидала, что дадут лопаты. Но я хотела внести свой вклад, когда приехала сюда», — поделилась Агнес Ненкама из Намибии.
Делегаты из стран Африки, Центральной Америки и Сербии гостят на Ямале с 12 марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что иностранцам провели экскурсию по окружному правительству. Власти ЯНАО также не упустили возможности продемонстрировать зарубежной молодежи, как в регионе выбирают будущего президента России.
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