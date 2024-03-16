Мэр из ЯНАО доверил уборку снега африканцам. Видео

Иностранной делегации в ЯНАО предложили почистить снег

17 марта 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

В ЯНАО чиновник предложил иностранной молодежи почистить снег Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал решил необычным образом поприветствовать делегацию Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Иностранцам раздали лопаты, чтобы они попробовали свои силы в уборке снега, сообщил мэр. «Я не ожидала, что дадут лопаты. Но я хотела внести свой вклад, когда приехала сюда», — поделилась Агнес Ненкама из Намибии. Делегаты из стран Африки, Центральной Америки и Сербии гостят на Ямале с 12 марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что иностранцам провели экскурсию по окружному правительству. Власти ЯНАО также не упустили возможности продемонстрировать зарубежной молодежи, как в регионе выбирают будущего президента России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал решил необычным образом поприветствовать делегацию Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Иностранцам раздали лопаты, чтобы они попробовали свои силы в уборке снега, сообщил мэр. «Я не ожидала, что дадут лопаты. Но я хотела внести свой вклад, когда приехала сюда», — поделилась Агнес Ненкама из Намибии. Делегаты из стран Африки, Центральной Америки и Сербии гостят на Ямале с 12 марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что иностранцам провели экскурсию по окружному правительству. Власти ЯНАО также не упустили возможности продемонстрировать зарубежной молодежи, как в регионе выбирают будущего президента России.