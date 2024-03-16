16 марта 2024

Мэр из ЯНАО доверил уборку снега африканцам. Видео

Иностранной делегации в ЯНАО предложили почистить снег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег во дворах. Тюмень, сугроб, следы, куча снега, снег во дворе
В ЯНАО чиновник предложил иностранной молодежи почистить снег Фото:

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал решил необычным образом поприветствовать делегацию Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Иностранцам раздали лопаты, чтобы они попробовали свои силы в уборке снега, сообщил мэр.

«Я не ожидала, что дадут лопаты. Но я хотела внести свой вклад, когда приехала сюда», — поделилась Агнес Ненкама из Намибии.

Делегаты из стран Африки, Центральной Америки и Сербии гостят на Ямале с 12 марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что иностранцам провели экскурсию по окружному правительству. Власти ЯНАО также не упустили возможности продемонстрировать зарубежной молодежи, как в регионе выбирают будущего президента России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал решил необычным образом поприветствовать делегацию Всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Сочи. Иностранцам раздали лопаты, чтобы они попробовали свои силы в уборке снега, сообщил мэр. «Я не ожидала, что дадут лопаты. Но я хотела внести свой вклад, когда приехала сюда», — поделилась Агнес Ненкама из Намибии. Делегаты из стран Африки, Центральной Америки и Сербии гостят на Ямале с 12 марта. Ранее URA.RU рассказывало о том, что иностранцам провели экскурсию по окружному правительству. Власти ЯНАО также не упустили возможности продемонстрировать зарубежной молодежи, как в регионе выбирают будущего президента России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...