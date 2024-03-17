На трассе Пермь-Екатеринбург 10-летнего ребенка высадили из автобуса

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Город. Курган, автобусная остановка, портфель, школьницы, автобус, дети, пассажиры
Девочку высадили из автобуса на трассе (архивное фото) Фото:

У 10-летней девочки, ехавшей в поселок Звездный, не прошла оплата за проезд, поэтому ее якобы высадили из автобуса на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в группе «Подслушано Звездный» в соцсети «ВКонтакте».

«В автобусе, ехавшем из города в Звездный, произошла следующая ситуация. У 10-летней девочки не прошла оплата по карте за проезд, налички не было. Кондуктор сказала ей, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В результате ребенка высадили на трассе, на остановке в Кояново», — написано в посте.

В пресс-службе регионального минтранса подтвердили информацию об инциденте. Телеканалу «Царьград» рассказали в министерстве, что девочка сама покинула автобус после того, как кондуктор отказалась принять оплату по карте. На данный момент проводится проверка.

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У 10-летней девочки, ехавшей в поселок Звездный, не прошла оплата за проезд, поэтому ее якобы высадили из автобуса на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в группе «Подслушано Звездный» в соцсети «ВКонтакте». «В автобусе, ехавшем из города в Звездный, произошла следующая ситуация. У 10-летней девочки не прошла оплата по карте за проезд, налички не было. Кондуктор сказала ей, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В результате ребенка высадили на трассе, на остановке в Кояново», — написано в посте. В пресс-службе регионального минтранса подтвердили информацию об инциденте. Телеканалу «Царьград» рассказали в министерстве, что девочка сама покинула автобус после того, как кондуктор отказалась принять оплату по карте. На данный момент проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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