На трассе Пермь-Екатеринбург 10-летнего ребенка высадили из автобуса

17 марта 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Девочку высадили из автобуса на трассе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У 10-летней девочки, ехавшей в поселок Звездный, не прошла оплата за проезд, поэтому ее якобы высадили из автобуса на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в группе «Подслушано Звездный» в соцсети «ВКонтакте». «В автобусе, ехавшем из города в Звездный, произошла следующая ситуация. У 10-летней девочки не прошла оплата по карте за проезд, налички не было. Кондуктор сказала ей, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В результате ребенка высадили на трассе, на остановке в Кояново», — написано в посте. В пресс-службе регионального минтранса подтвердили информацию об инциденте. Телеканалу «Царьград» рассказали в министерстве, что девочка сама покинула автобус после того, как кондуктор отказалась принять оплату по карте. На данный момент проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У 10-летней девочки, ехавшей в поселок Звездный, не прошла оплата за проезд, поэтому ее якобы высадили из автобуса на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в группе «Подслушано Звездный» в соцсети «ВКонтакте». «В автобусе, ехавшем из города в Звездный, произошла следующая ситуация. У 10-летней девочки не прошла оплата по карте за проезд, налички не было. Кондуктор сказала ей, чтобы она либо платила, либо выходила из автобуса. В результате ребенка высадили на трассе, на остановке в Кояново», — написано в посте. В пресс-службе регионального минтранса подтвердили информацию об инциденте. Телеканалу «Царьград» рассказали в министерстве, что девочка сама покинула автобус после того, как кондуктор отказалась принять оплату по карте. На данный момент проводится проверка.