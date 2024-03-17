Карта СВО на Украине 17 марта: ВСУ атаковали Россию 35 БПЛА в последний день выборов

ВСУ атаковали Россию 35 беспилотниками в последний день выборов

17 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать несколько российских регионов, сообщили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ пытались атаковать Россию беспилотниками в последний день президентских выборов. Однако российская противовоздушная отразила атаки противника. Всего над страной было сбито 35 дронов. Об атаках ВСУ на города РФ и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения для карты спецоперации Инфографика URA.RU Атаки беспилотников на территории России За ночь и утро 17 марта российская ПВО сбила 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Так, дроны были уничтожены: Над Московской областью — четыре БПЛА. По словам мэра столицы Сергея Собянина, разрушений и пострадавших нет.

Над Белгородской областью — три БПЛА. Повреждены линии электро- и газоснабжения.

Над Калужской областью — два БПЛА. Губернатор Александр Шапша заявил, что разрушений и жертв нет.

Над Орловской областью — один БПЛА. Последствий для гражданских объектов нет.

Над Ростовской областью — один БПЛА. Последствия уточняются.

Над Ярославской областью — четыре БПЛА. Разрушений нет.

Над Курской областью — три БПЛА;

Над Краснодарским краем — 17 БПЛА. Была попытка атаковать Славянский НПЗ. Обломки дрона спровоцировали пожар на территории предприятия. Также ВСУ пытались нанести ракетные удары по российским объектам. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке баллистической ракеты С-200 на регион. Однако цель была уничтожена противовоздушной обороны. Авдеевское направление Российские войска с помощью расчета реактивной системы залпового огня БМ-27 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. В результате огневого поражения противник потерял более десятка военных, сообщили в Минобороны РФ. Купянское направление Группа огневой поддержи армии России на вертолете Ми-8 уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа из стрелкового оружия. После поражения цели экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр и отстрелил ложные тепловые цели. Слобожанское направление ВСУ продолжают нести потери возле границ Белгородской области. При этом украинские силы продолжают атаковать населенные пункты региона, пытаясь помешать проведению выборов президента РФ. Артемовское направление Российская армия продолжает штурмовать Богдановку. Также идут бои за позиции в Красном (Ивановском) и возле Клещеевки, пишет telegram-канал Readovka. Донецкое направление ВСУ пытаются атаковать российские позиции в Бердычах. Также, по данным Readovka, продолжаются ожесточенные бои в Орловке и Тоненьком. Запорожское направление ВС России продвинулись к центру населенного пункта Работино. Идут встречные бои у Вербового. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ пытались атаковать Россию беспилотниками в последний день президентских выборов. Однако российская противовоздушная отразила атаки противника. Всего над страной было сбито 35 дронов. Об атаках ВСУ на города РФ и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. За ночь и утро 17 марта российская ПВО сбила 35 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Так, дроны были уничтожены: Также ВСУ пытались нанести ракетные удары по российским объектам. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке баллистической ракеты С-200 на регион. Однако цель была уничтожена противовоздушной обороны. Российские войска с помощью расчета реактивной системы залпового огня БМ-27 нанесли удар по опорному пункту ВСУ. В результате огневого поражения противник потерял более десятка военных, сообщили в Минобороны РФ. Группа огневой поддержи армии России на вертолете Ми-8 уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа из стрелкового оружия. После поражения цели экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр и отстрелил ложные тепловые цели. ВСУ продолжают нести потери возле границ Белгородской области. При этом украинские силы продолжают атаковать населенные пункты региона, пытаясь помешать проведению выборов президента РФ. Российская армия продолжает штурмовать Богдановку. Также идут бои за позиции в Красном (Ивановском) и возле Клещеевки, пишет telegram-канал Readovka. ВСУ пытаются атаковать российские позиции в Бердычах. Также, по данным Readovka, продолжаются ожесточенные бои в Орловке и Тоненьком. ВС России продвинулись к центру населенного пункта Работино. Идут встречные бои у Вербового.