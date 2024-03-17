В Петербурге на избирательном участке задержали журналиста «Фонтанки»

Журналист издания «Фонтанка» был задержан у избирательного участка № 2182, расположенного на Невском проспекте. По информации издания, он не успел даже зайти внутрь.
«Один из корреспондентов „Фонтанки“, который занимается освещением голосования на выборах президента, был задержан у школы № 222», — передает «Фонтанка». По данным главы УИК, корреспондент якобы вел себя неадекватно: размахивал руками, использовал ненормативную лексику и беспокоил окружающих, чем нарушил избирательные права других граждан.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Санкт-Петербурга. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в соцсетях начали выдавать старые видео за якобы произошедшие во Владивостоке и на Сахалине акции протеста на выборах президента России. Однако распространяемая информация является фейком.
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