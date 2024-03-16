16 марта 2024

Несколько курганских школ останутся закрытыми для детей после выборов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских школах после выборов ввели дистант Фото:
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Несколько школ города Кургана не откроются после выборов. Учеба пройдет дистанционно, помещения школ будут приводить в порядок после трехдневной работы избирательных участков на территориях учебных организаций. Информация размещена в соцсетях и школьных чатах.

«В связи с проведением массового мероприятия в гимназии будет проводиться дезинфекция помещений. Образовательный процесс в понедельник, 18 марта, будет организован через дистанционные технологии», — сообщает паблик школы №32 соцсети «ВКонтакте».

Подобные сообщения появились в родительских чатах других школ города. Известно о дистанте в школах №36, 52, 56, гимназии №47.

Как рассказали URA.RU представители департамента образования, в школах действительно проводят санитарную обработку помещений. Решения об организации дистанционного обучения в таких случаях руководство школ принимает самостоятельно. Редакция также обратилась в администрацию города с просьбой уточнить количество школ на дистанционном обучении 18 марта. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что часть школ введут дистанционное обучение 14 и 15 марта. Решение также принималось директорами из-за проведения выборов и работы избирательных участков.

https://vk.com/gimnasia32kurgan?from=search&w=wall-126970136_29373
Школа №32 и другие школы Кургана ввели дистанционное обучение 18 марта после выборов из-за дезинфекции

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Несколько школ города Кургана не откроются после выборов. Учеба пройдет дистанционно, помещения школ будут приводить в порядок после трехдневной работы избирательных участков на территориях учебных организаций. Информация размещена в соцсетях и школьных чатах. «В связи с проведением массового мероприятия в гимназии будет проводиться дезинфекция помещений. Образовательный процесс в понедельник, 18 марта, будет организован через дистанционные технологии», — сообщает паблик школы №32 соцсети «ВКонтакте». Подобные сообщения появились в родительских чатах других школ города. Известно о дистанте в школах №36, 52, 56, гимназии №47. Как рассказали URA.RU представители департамента образования, в школах действительно проводят санитарную обработку помещений. Решения об организации дистанционного обучения в таких случаях руководство школ принимает самостоятельно. Редакция также обратилась в администрацию города с просьбой уточнить количество школ на дистанционном обучении 18 марта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что часть школ введут дистанционное обучение 14 и 15 марта. Решение также принималось директорами из-за проведения выборов и работы избирательных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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