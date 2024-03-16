Несколько курганских школ останутся закрытыми для детей после выборов. Скрин

17 марта 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

В курганских школах после выборов ввели дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Несколько школ города Кургана не откроются после выборов. Учеба пройдет дистанционно, помещения школ будут приводить в порядок после трехдневной работы избирательных участков на территориях учебных организаций. Информация размещена в соцсетях и школьных чатах. «В связи с проведением массового мероприятия в гимназии будет проводиться дезинфекция помещений. Образовательный процесс в понедельник, 18 марта, будет организован через дистанционные технологии», — сообщает паблик школы №32 соцсети «ВКонтакте». Подобные сообщения появились в родительских чатах других школ города. Известно о дистанте в школах №36, 52, 56, гимназии №47. Как рассказали URA.RU представители департамента образования, в школах действительно проводят санитарную обработку помещений. Решения об организации дистанционного обучения в таких случаях руководство школ принимает самостоятельно. Редакция также обратилась в администрацию города с просьбой уточнить количество школ на дистанционном обучении 18 марта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что часть школ введут дистанционное обучение 14 и 15 марта. Решение также принималось директорами из-за проведения выборов и работы избирательных участков. Школа №32 и другие школы Кургана ввели дистанционное обучение 18 марта после выборов из-за дезинфекции VK МБОУ «Гимназия №32 им. Е.К.Кулаковой» г. Кургана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько школ города Кургана не откроются после выборов. Учеба пройдет дистанционно, помещения школ будут приводить в порядок после трехдневной работы избирательных участков на территориях учебных организаций. Информация размещена в соцсетях и школьных чатах. «В связи с проведением массового мероприятия в гимназии будет проводиться дезинфекция помещений. Образовательный процесс в понедельник, 18 марта, будет организован через дистанционные технологии», — сообщает паблик школы №32 соцсети «ВКонтакте». Подобные сообщения появились в родительских чатах других школ города. Известно о дистанте в школах №36, 52, 56, гимназии №47. Как рассказали URA.RU представители департамента образования, в школах действительно проводят санитарную обработку помещений. Решения об организации дистанционного обучения в таких случаях руководство школ принимает самостоятельно. Редакция также обратилась в администрацию города с просьбой уточнить количество школ на дистанционном обучении 18 марта. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что часть школ введут дистанционное обучение 14 и 15 марта. Решение также принималось директорами из-за проведения выборов и работы избирательных участков.