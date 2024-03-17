Российский ПЗРК «Верба» сбил украинский вертолет Ми-8 в Сумской области. Как сообщает Минобороны РФ, военная техника летела в сторону Белгородской области.
«В Сумской области ПЗРК „Верба“ сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении Белгородской области», — передали в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
ВСУ усилили попытки атаковать Белгородскую область в последние дни. Так, 17 марта, была уничтожена РСЗО REM-70 «Vampire», которая готовилась к обстрелу столицы региона. Сутками ранее российская ПВО успешно сбила 15 реактивных снарядов RM-70. Тем не менее есть погибшие и раненные от обстрелов. По данным Baza, 17 марта ранения получили девять человек.
Российский ПЗРК «Верба» сбил украинский вертолет Ми-8 в Сумской области. Как сообщает Минобороны РФ, военная техника летела в сторону Белгородской области. «В Сумской области ПЗРК „Верба“ сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении Белгородской области», — передали в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. ВСУ усилили попытки атаковать Белгородскую область в последние дни. Так, 17 марта, была уничтожена РСЗО REM-70 «Vampire», которая готовилась к обстрелу столицы региона. Сутками ранее российская ПВО успешно сбила 15 реактивных снарядов RM-70. Тем не менее есть погибшие и раненные от обстрелов. По данным Baza, 17 марта ранения получили девять человек.