В Сумской области сбит украинский вертолет Ми-8, летевший в сторону Белгорода. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, ми-8, всу,  stock
В Белгородскую область летел украинский вертолет Ми-8, сообщили в МО России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский ПЗРК «Верба» сбил украинский вертолет Ми-8 в Сумской области. Как сообщает Минобороны РФ, военная техника летела в сторону Белгородской области.

«В Сумской области ПЗРК „Верба“ сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении Белгородской области», — передали в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

ВСУ усилили попытки атаковать Белгородскую область в последние дни. Так, 17 марта, была уничтожена РСЗО REM-70 «Vampire», которая готовилась к обстрелу столицы региона. Сутками ранее российская ПВО успешно сбила 15 реактивных снарядов RM-70. Тем не менее есть погибшие и раненные от обстрелов. По данным Baza, 17 марта ранения получили девять человек.

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Российский ПЗРК «Верба» сбил украинский вертолет Ми-8 в Сумской области. Как сообщает Минобороны РФ, военная техника летела в сторону Белгородской области. «В Сумской области ПЗРК „Верба“ сбит вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полет в направлении Белгородской области», — передали в Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. ВСУ усилили попытки атаковать Белгородскую область в последние дни. Так, 17 марта, была уничтожена РСЗО REM-70 «Vampire», которая готовилась к обстрелу столицы региона. Сутками ранее российская ПВО успешно сбила 15 реактивных снарядов RM-70. Тем не менее есть погибшие и раненные от обстрелов. По данным Baza, 17 марта ранения получили девять человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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