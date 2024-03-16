Главное о СВО к вечеру 16 марта: ВСУ продолжают наступать на Белгородскую область

Над Белгородской областью силами ПВО было уничтожено 15 снарядов «Вампир»

16 марта 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Украинские ДРГ продолжают предпринимать попытки проникновения в Белгородскую область Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская ПВО сбила над Белгородской областью 15 реактивных снарядов RM-70 «Вампир». URA.RU приводит главные новости о СВО к вечеру 16 марта. Атаки ВСУ на территории России В Минобороны РФ сообщают, что российская ПВО успешно сбила 15 реактивных снарядов RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Атака была совершена с использованием чешской системы залпового огня. Российские военные успешно отразили попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию России через Сумскую область и в направлении Белгородской области, передает Пятый канал. По информации Минобороны, были нанесены удары по сосредоточениям ДРГ, что привело к потерям в количестве до 30 военных. Дважды за день была объявлена сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей принять меры безопасности и укрыться в помещениях с толстыми стенами, а также на улице найти укрытие. Ход спецоперации на Украине По информации Минобороны, войска «Западной» группировки успешно разгромили формирования 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Котляровки, Берестового Харьковской области и Надии Луганской Народной Республики. Были отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. На приграничных районах Украины с Белгородской и Курской областями российские подразделения нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям ВСУ. Были отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных групп украинских со стороны Поповки Сумской области, а также в направлении Сподарюшино и Козинки Белгородской области. На донецком направлении войска «Южной» группировки разгромили формирования 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки. Также была отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки. На авдеевском направлении войска «Центр» разгромили формирования ВСУ в районах Семеновка, Бердычи и Новокалиново. Отражены контратаки в районах Новокалиново, Тоненькое и Семеновка. Потери ВСУ: более 400 военнослужащих, техника и оружие. На южнодонецком направлении войска «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в Урожайном и Ровнополе. На херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла поражение бригадам теробороны и нацгвардии ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская ПВО сбила над Белгородской областью 15 реактивных снарядов RM-70 «Вампир». URA.RU приводит главные новости о СВО к вечеру 16 марта. В Минобороны РФ сообщают, что российская ПВО успешно сбила 15 реактивных снарядов RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Атака была совершена с использованием чешской системы залпового огня. Российские военные успешно отразили попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть на территорию России через Сумскую область и в направлении Белгородской области, передает Пятый канал. По информации Минобороны, были нанесены удары по сосредоточениям ДРГ, что привело к потерям в количестве до 30 военных. Дважды за день была объявлена сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей принять меры безопасности и укрыться в помещениях с толстыми стенами, а также на улице найти укрытие. По информации Минобороны, войска «Западной» группировки успешно разгромили формирования 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Котляровки, Берестового Харьковской области и Надии Луганской Народной Республики. Были отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. На приграничных районах Украины с Белгородской и Курской областями российские подразделения нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям ВСУ. Были отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных групп украинских со стороны Поповки Сумской области, а также в направлении Сподарюшино и Козинки Белгородской области. На донецком направлении войска «Южной» группировки разгромили формирования 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Белогоровки, Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки. Также была отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки. На авдеевском направлении войска «Центр» разгромили формирования ВСУ в районах Семеновка, Бердычи и Новокалиново. Отражены контратаки в районах Новокалиново, Тоненькое и Семеновка. Потери ВСУ: более 400 военнослужащих, техника и оружие. На южнодонецком направлении войска «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в Урожайном и Ровнополе. На херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла поражение бригадам теробороны и нацгвардии ВСУ.