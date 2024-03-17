Происшествия Baza: девять человек получили ранения при обстреле Белгорода 17 марта 2024 в 17:17 Размер текста - 17 + Осколочные ранения получили девять жителей Белгорода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Число пострадавших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до девяти человек. У большинства из них осколочные ранения и контузии», — сообщает Baza. Телеканал НТВ также передает, что, по предварительным данным, один мужчина скончался. Власти Белгородской области и Минобороны информацию пока не подтвердили. URA.RU направило запрос в оборонное ведомство. ВСУ ведут обстрелы Белгорода последние дни. С четверга, по официальным данным, погибли семь человек, более 40 пострадали. Утром 17 марта погибла 16-летняя девушка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Число пострадавших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до девяти человек. У большинства из них осколочные ранения и контузии», — сообщает Baza. Телеканал НТВ также передает, что, по предварительным данным, один мужчина скончался. Власти Белгородской области и Минобороны информацию пока не подтвердили. URA.RU направило запрос в оборонное ведомство. ВСУ ведут обстрелы Белгорода последние дни. С четверга, по официальным данным, погибли семь человек, более 40 пострадали. Утром 17 марта погибла 16-летняя девушка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям