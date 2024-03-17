Baza: девять человек получили ранения при обстреле Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, сумка, пожарный, скорая помошь
Осколочные ранения получили девять жителей Белгорода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Число пострадавших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до девяти человек. У большинства из них осколочные ранения и контузии», — сообщает Baza.

Телеканал НТВ также передает, что, по предварительным данным, один мужчина скончался. Власти Белгородской области и Минобороны информацию пока не подтвердили. URA.RU направило запрос в оборонное ведомство.

ВСУ ведут обстрелы Белгорода последние дни. С четверга, по официальным данным, погибли семь человек, более 40 пострадали. Утром 17 марта погибла 16-летняя девушка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Число пострадавших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до девяти человек. У большинства из них осколочные ранения и контузии», — сообщает Baza. Телеканал НТВ также передает, что, по предварительным данным, один мужчина скончался. Власти Белгородской области и Минобороны информацию пока не подтвердили. URA.RU направило запрос в оборонное ведомство. ВСУ ведут обстрелы Белгорода последние дни. С четверга, по официальным данным, погибли семь человек, более 40 пострадали. Утром 17 марта погибла 16-летняя девушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...