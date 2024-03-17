Baza: девять человек получили ранения при обстреле Белгорода

Девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Число пострадавших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до девяти человек. У большинства из них осколочные ранения и контузии», — сообщает Baza.
Телеканал НТВ также передает, что, по предварительным данным, один мужчина скончался. Власти Белгородской области и Минобороны информацию пока не подтвердили. URA.RU направило запрос в оборонное ведомство.
ВСУ ведут обстрелы Белгорода последние дни. С четверга, по официальным данным, погибли семь человек, более 40 пострадали. Утром 17 марта погибла 16-летняя девушка.
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