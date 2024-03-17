Политика Памфилова: явка на выборах президента РФ превысила 70% 17 марта 2024 в 18:41 Размер текста - 17 + Элла Памфилова сообщила о явке во время брифинга ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Явка на президентских выборах России достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «К 15:45 общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составила более 70,81%», — сообщила Памфилова. Брифинг проводится на сайте ЦИК. Ранее в Центризбиркоме сообщили, что явка на голосование побила рекорд 2018 года, превысив 67,54%. Это около 73,6 млн россиян. В некоторых регионах кампания закончилась: например, на Дальнем Востоке и в новых регионах уже приступили к подсчету голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Явка на президентских выборах России достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «К 15:45 общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составила более 70,81%», — сообщила Памфилова. Брифинг проводится на сайте ЦИК. Ранее в Центризбиркоме сообщили, что явка на голосование побила рекорд 2018 года, превысив 67,54%. Это около 73,6 млн россиян. В некоторых регионах кампания закончилась: например, на Дальнем Востоке и в новых регионах уже приступили к подсчету голосов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям