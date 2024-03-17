Памфилова: явка на выборах президента РФ превысила 70%

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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова сообщила о явке во время брифинга ЦИК Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Явка на президентских выборах России достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«К 15:45 общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составила более 70,81%», — сообщила Памфилова. Брифинг проводится на сайте ЦИК.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что явка на голосование побила рекорд 2018 года, превысив 67,54%. Это около 73,6 млн россиян. В некоторых регионах кампания закончилась: например, на Дальнем Востоке и в новых регионах уже приступили к подсчету голосов.

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Явка на президентских выборах России достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. «К 15:45 общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составила более 70,81%», — сообщила Памфилова. Брифинг проводится на сайте ЦИК. Ранее в Центризбиркоме сообщили, что явка на голосование побила рекорд 2018 года, превысив 67,54%. Это около 73,6 млн россиян. В некоторых регионах кампания закончилась: например, на Дальнем Востоке и в новых регионах уже приступили к подсчету голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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