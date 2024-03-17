Памфилова: явка на выборах президента РФ превысила 70%

Явка на президентских выборах России достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«К 15:45 общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составила более 70,81%», — сообщила Памфилова. Брифинг проводится на сайте ЦИК.
Ранее в Центризбиркоме сообщили, что явка на голосование побила рекорд 2018 года, превысив 67,54%. Это около 73,6 млн россиян. В некоторых регионах кампания закончилась: например, на Дальнем Востоке и в новых регионах уже приступили к подсчету голосов.
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