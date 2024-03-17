Явка на выборах превысила показатели 2018 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, электорат, выборы, явка избирателей, голосование, избирательный участок1417
Явка на выборы президента в 2018 году составляла 67,54% Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Явка на выборах Президента в 2024 году превысила показатели 2018 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ и платформ ДЭГ.

«Явка на выборах президента РФ к 13:50 мск превысила показатели выборов 2018 года в 67,54%», — сообщили ЦИК РФ. В 2018 году выборы президента РФ состоялись 18 марта. В них участвовало более 73,6 млн россиян, явка составила 67,54%.

Выборы президента РФ в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Среди них: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Явка на выборах Президента в 2024 году превысила показатели 2018 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ и платформ ДЭГ. «Явка на выборах президента РФ к 13:50 мск превысила показатели выборов 2018 года в 67,54%», — сообщили ЦИК РФ. В 2018 году выборы президента РФ состоялись 18 марта. В них участвовало более 73,6 млн россиян, явка составила 67,54%. Выборы президента РФ в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Среди них: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...