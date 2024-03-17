Политика Выборы Явка на выборах превысила показатели 2018 года 17 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 + Явка на выборы президента в 2018 году составляла 67,54% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Явка на выборах Президента в 2024 году превысила показатели 2018 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ и платформ ДЭГ. «Явка на выборах президента РФ к 13:50 мск превысила показатели выборов 2018 года в 67,54%», — сообщили ЦИК РФ. В 2018 году выборы президента РФ состоялись 18 марта. В них участвовало более 73,6 млн россиян, явка составила 67,54%. Выборы президента РФ в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Среди них: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Явка на выборах Президента в 2024 году превысила показатели 2018 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ и платформ ДЭГ. «Явка на выборах президента РФ к 13:50 мск превысила показатели выборов 2018 года в 67,54%», — сообщили ЦИК РФ. В 2018 году выборы президента РФ состоялись 18 марта. В них участвовало более 73,6 млн россиян, явка составила 67,54%. Выборы президента РФ в 2024 году проходят с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата. Среди них: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям