Школьник, попавший в скандал с групповым сексом в Первоуральске, обвинил друзей

18 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Один из парней заявил, что просто познакомил приятелей с девочкой, но сексом не занимался (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из 14-летних подростков Михаил (имя изменено), который попал в скандал с групповым сексом в свердловском городе Первоуральске, заявил, что в историю его втянули товарищи — другие участники инцидента. Хотя в тот день он якобы даже не был в злополучной компании, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Миша говорил, что не причастен к истории. Да, это он познакомил остальных мальчиков с этой девочкой, но, по его словам, в тот вечер он не был в их компании у нее дома. Он считает, что в переделку его втянули другие парни», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. В историю угодили несколько 14-летних парней и девочка, которая младше их. По одним данным, ей 11, по другим — 13 лет. Школьница якобы хотела поздравить мальчиков с 23 февраля и позвала в гости, где предложила групповой секс. По разным версиям, у нее дома были от трех до пяти ребят. О том, что произошло, случайно узнала мама одного из парней, наткнувшись на видео в телефоне сына. Она пошла в полицию, чтобы привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков. Их обвиняют в изнасиловании. После случившегося некоторые из мальчиков удалились из соцсетей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из 14-летних подростков Михаил (имя изменено), который попал в скандал с групповым сексом в свердловском городе Первоуральске, заявил, что в историю его втянули товарищи — другие участники инцидента. Хотя в тот день он якобы даже не был в злополучной компании, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Миша говорил, что не причастен к истории. Да, это он познакомил остальных мальчиков с этой девочкой, но, по его словам, в тот вечер он не был в их компании у нее дома. Он считает, что в переделку его втянули другие парни», — поделился собеседник агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. В историю угодили несколько 14-летних парней и девочка, которая младше их. По одним данным, ей 11, по другим — 13 лет. Школьница якобы хотела поздравить мальчиков с 23 февраля и позвала в гости, где предложила групповой секс. По разным версиям, у нее дома были от трех до пяти ребят. О том, что произошло, случайно узнала мама одного из парней, наткнувшись на видео в телефоне сына. Она пошла в полицию, чтобы привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков. Их обвиняют в изнасиловании. После случившегося некоторые из мальчиков удалились из соцсетей.