Теперь расследованием дела занимаются следователи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из подростков, который, предположительно, занимался групповым сексом с 13-летней девочкой в Первоуральске (Свердловская область), удалил страницу в соцсети «ВКонтакте». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Скорее всего, аккаунт он удалил сегодня. Видимо, страшно стало», — сказал собеседник агентства. Второй парень, которого тоже подозревают в изнасиловании девочки, не отвечает на звонки.

По данным URA.RU, инцидент произошел в феврале в Первоуральске. Школьница позвала в гости двух 14-летних подростков. С одним из них она была знакома дольше. О том, что между ними произошел секс, случайно узнала мама одного из мальчиков. Она пошла в полицию, чтобы привлечь к ответственности девочку, но следователи возбудили уголовное дело против юношей. Их обвиняют в изнасиловании.

Эти парни и школьница никогда не состояли на учете в ПДН. Все они из благополучных семей, говорил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздерживаются.

В Сети также была версия, что к девочке приходили в гости пятеро школьников. Двое из них ушли, а оставшиеся якобы занялись с ней сексом.

Вероятно, страница была удалена сегодня Скрин: источник URA.RU