Школьник, попавший в дело об изнасиловании свердловчанки, удалился из соцсетей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Теперь расследованием дела занимаются следователи (архивное фото) Фото:

Один из подростков, который, предположительно, занимался групповым сексом с 13-летней девочкой в Первоуральске (Свердловская область), удалил страницу в соцсети «ВКонтакте». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Скорее всего, аккаунт он удалил сегодня. Видимо, страшно стало», — сказал собеседник агентства. Второй парень, которого тоже подозревают в изнасиловании девочки, не отвечает на звонки.

По данным URA.RU, инцидент произошел в феврале в Первоуральске. Школьница позвала в гости двух 14-летних подростков. С одним из них она была знакома дольше. О том, что между ними произошел секс, случайно узнала мама одного из мальчиков. Она пошла в полицию, чтобы привлечь к ответственности девочку, но следователи возбудили уголовное дело против юношей. Их обвиняют в изнасиловании.

Эти парни и школьница никогда не состояли на учете в ПДН. Все они из благополучных семей, говорил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздерживаются.

В Сети также была версия, что к девочке приходили в гости пятеро школьников. Двое из них ушли, а оставшиеся якобы занялись с ней сексом.

Вероятно, страница была удалена сегодня
Вероятно, страница была удалена сегодня

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Один из подростков, который, предположительно, занимался групповым сексом с 13-летней девочкой в Первоуральске (Свердловская область), удалил страницу в соцсети «ВКонтакте». Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Скорее всего, аккаунт он удалил сегодня. Видимо, страшно стало», — сказал собеседник агентства. Второй парень, которого тоже подозревают в изнасиловании девочки, не отвечает на звонки. По данным URA.RU, инцидент произошел в феврале в Первоуральске. Школьница позвала в гости двух 14-летних подростков. С одним из них она была знакома дольше. О том, что между ними произошел секс, случайно узнала мама одного из мальчиков. Она пошла в полицию, чтобы привлечь к ответственности девочку, но следователи возбудили уголовное дело против юношей. Их обвиняют в изнасиловании. Эти парни и школьница никогда не состояли на учете в ПДН. Все они из благополучных семей, говорил инсайдер агентства. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздерживаются. В Сети также была версия, что к девочке приходили в гости пятеро школьников. Двое из них ушли, а оставшиеся якобы занялись с ней сексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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