Два реактивных беспилотника уничтожены над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили два реактивных беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил Богомаз у себя в Telegram. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Также 17 марта ВСУ атаковали Белгородскую область. В результате атаки один человек погиб, 11 получили ранения. URA.RU публиковало фото последствий атаки.
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