Молдавия оценила причастность Украины к удару по военной базе в Приднестровье

Молдавия отрицает, что Украина атаковала военную базу в Приднестровье

17 марта 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Минобороны Приднестровья сообщило, что дрон летел со стороны Одесской области Фото: Министерство обороны Великобритании Украина не причастна к удару дрона-камикадзе по военной базе Приднестровье. Такую позицию обозначило Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров. «Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», — приводит ТАСС текст заявления. Там сообщили, что инцидент «является попыткой вызвать страх и панику в регионе». В Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили, что, по предварительным данным, дрон летел со стороны Клеверного моста Одесской области. В результате атаки возник пожар, пострадавших нет. Ситуация в регионе обострилась в апреле 2023 года. Тогда в Приднестровье была совершена серия терактов. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента. В феврале 2024 года Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к РФ из-за экономической блокады со стороны Молдавии. При этом в России подчеркнули важность вынесения на рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не причастна к удару дрона-камикадзе по военной базе Приднестровье. Такую позицию обозначило Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров. «Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», — приводит ТАСС текст заявления. Там сообщили, что инцидент «является попыткой вызвать страх и панику в регионе». В Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили, что, по предварительным данным, дрон летел со стороны Клеверного моста Одесской области. В результате атаки возник пожар, пострадавших нет. Ситуация в регионе обострилась в апреле 2023 года. Тогда в Приднестровье была совершена серия терактов. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента. В феврале 2024 года Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к РФ из-за экономической блокады со стороны Молдавии. При этом в России подчеркнули важность вынесения на рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности.