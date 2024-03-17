Молдавия оценила причастность Украины к удару по военной базе в Приднестровье

Молдавия отрицает, что Украина атаковала военную базу в Приднестровье
© Служба новостей «URA.RU»
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Минобороны Приднестровья сообщило, что дрон летел со стороны Одесской области Фото:

Украина не причастна к удару дрона-камикадзе по военной базе Приднестровье. Такую позицию обозначило Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров.

«Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», — приводит ТАСС текст заявления. Там сообщили, что инцидент «является попыткой вызвать страх и панику в регионе».

В Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили, что, по предварительным данным, дрон летел со стороны Клеверного моста Одесской области. В результате атаки возник пожар, пострадавших нет. Ситуация в регионе обострилась в апреле 2023 года. Тогда в Приднестровье была совершена серия терактов. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента.

В феврале 2024 года Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к РФ из-за экономической блокады со стороны Молдавии. При этом в России подчеркнули важность вынесения на рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности.

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Украина не причастна к удару дрона-камикадзе по военной базе Приднестровье. Такую позицию обозначило Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров. «Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», — приводит ТАСС текст заявления. Там сообщили, что инцидент «является попыткой вызвать страх и панику в регионе». В Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили, что, по предварительным данным, дрон летел со стороны Клеверного моста Одесской области. В результате атаки возник пожар, пострадавших нет. Ситуация в регионе обострилась в апреле 2023 года. Тогда в Приднестровье была совершена серия терактов. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента. В феврале 2024 года Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) обратилась к РФ из-за экономической блокады со стороны Молдавии. При этом в России подчеркнули важность вынесения на рассмотрение этого вопроса в Совете Безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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