Анастасия стала обладательницей квартиры в Надыме (фото из архива)
Жительница Надыма (ЯНАО) Анастасия выиграла квартиру в розыгрыше викторины «Всей семьей». Она поделилась эмоциями сразу после выигрыша, в эфире «Ямал-медиа».
«Мы все переживали, супруг аж подпрыгнул с дивана. Надежда конечно была, но где-то далеко», — рассказала Анастасия, сразу после того, как ее номер определился в числе восьми победителей. Финал викторины прошел в эфире, который транслировал канал «Ямал-медиа».
Еще одну квартиру выиграл Дмитрий из Муравленко. Имена остальных победителей пока неизвестны, известны только номера выигрышных билетов.
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