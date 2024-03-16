16 марта 2024

Жительница ЯНАО выиграла квартиру в викторине «Всей семьей». Видео

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Анастасия стала обладательницей квартиры в Надыме (фото из архива) Фото:

Жительница Надыма (ЯНАО) Анастасия выиграла квартиру в розыгрыше викторины «Всей семьей». Она поделилась эмоциями сразу после выигрыша, в эфире «Ямал-медиа».

«Мы все переживали, супруг аж подпрыгнул с дивана. Надежда конечно была, но где-то далеко», — рассказала Анастасия, сразу после того, как ее номер определился в числе восьми победителей. Финал викторины прошел в эфире, который транслировал канал «Ямал-медиа».

Еще одну квартиру выиграл Дмитрий из Муравленко. Имена остальных победителей пока неизвестны, известны только номера выигрышных билетов.

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Жительница Надыма (ЯНАО) Анастасия выиграла квартиру в розыгрыше викторины «Всей семьей». Она поделилась эмоциями сразу после выигрыша, в эфире «Ямал-медиа». «Мы все переживали, супруг аж подпрыгнул с дивана. Надежда конечно была, но где-то далеко», — рассказала Анастасия, сразу после того, как ее номер определился в числе восьми победителей. Финал викторины прошел в эфире, который транслировал канал «Ямал-медиа». Еще одну квартиру выиграл Дмитрий из Муравленко. Имена остальных победителей пока неизвестны, известны только номера выигрышных билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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