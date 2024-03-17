17 марта 2024

Путин лидирует в Свердловской области по «электронным» голосам

© Служба новостей «URA.RU»
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Трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию. 29 февраля 2024. Москва, путин на экране, послание федеральному собранию, трансляция послания владимира путина, владимир путин на экране
За Владимира Путина через ДЭГ проголосовали 86,1% свердловчан Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты Владимир Путин набрал 86,1% голосов по результатам дистанционного электронного голосования в Свердловской области. Такие данные появились на официальном портале ДЭГ.

На втором месте идет Владислав Даванков (7,8%), далее идут Леонид Слуцкий (3,8%) и Николай Харитонов (2,2%), следует из данных на портале ДЭГ. Всего на голосование в формате ДЭГ заявлялись 309 тысяч свердловчан. По итогу проголосовали чуть больше 290 тысяч.

Владимир Путин лидирует и по показателям очной явки на участки. По данным региональной избирательной комиссии на 21:18 по московскому времени 17 марта за него проголосовали 77,76% свердловчан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе избирательной кампании.

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Кандидат в президенты Владимир Путин набрал 86,1% голосов по результатам дистанционного электронного голосования в Свердловской области. Такие данные появились на официальном портале ДЭГ. На втором месте идет Владислав Даванков (7,8%), далее идут Леонид Слуцкий (3,8%) и Николай Харитонов (2,2%), следует из данных на портале ДЭГ. Всего на голосование в формате ДЭГ заявлялись 309 тысяч свердловчан. По итогу проголосовали чуть больше 290 тысяч. Владимир Путин лидирует и по показателям очной явки на участки. По данным региональной избирательной комиссии на 21:18 по московскому времени 17 марта за него проголосовали 77,76% свердловчан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе избирательной кампании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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