Путин лидирует в Свердловской области по «электронным» голосам

18 марта 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

За Владимира Путина через ДЭГ проголосовали 86,1% свердловчан Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты Владимир Путин набрал 86,1% голосов по результатам дистанционного электронного голосования в Свердловской области. Такие данные появились на официальном портале ДЭГ. На втором месте идет Владислав Даванков (7,8%), далее идут Леонид Слуцкий (3,8%) и Николай Харитонов (2,2%), следует из данных на портале ДЭГ. Всего на голосование в формате ДЭГ заявлялись 309 тысяч свердловчан. По итогу проголосовали чуть больше 290 тысяч. Владимир Путин лидирует и по показателям очной явки на участки. По данным региональной избирательной комиссии на 21:18 по московскому времени 17 марта за него проголосовали 77,76% свердловчан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе избирательной кампании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты Владимир Путин набрал 86,1% голосов по результатам дистанционного электронного голосования в Свердловской области. Такие данные появились на официальном портале ДЭГ. На втором месте идет Владислав Даванков (7,8%), далее идут Леонид Слуцкий (3,8%) и Николай Харитонов (2,2%), следует из данных на портале ДЭГ. Всего на голосование в формате ДЭГ заявлялись 309 тысяч свердловчан. По итогу проголосовали чуть больше 290 тысяч. Владимир Путин лидирует и по показателям очной явки на участки. По данным региональной избирательной комиссии на 21:18 по московскому времени 17 марта за него проголосовали 77,76% свердловчан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о ходе избирательной кампании.