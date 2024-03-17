17 марта 2024

В Курганской области Путин набирает более 85%

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Курганцы поддержали Путина на выборах президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На президентских выборах в Курганской области самовыдвиженец Владимир Путин набирает 85,6% голосов избирателей. Информация об этом размещена на сайте ГАС «Выборы».

«Владимир Путин получил 85,6% голосов избирателей. За Николая Харитонова из КПРФ проголосовали 5% участников голосования», — указано на сайте. Это данные на 02:28 по московскому времени 18 марта.

Третье место, по предварительным подсчетам, получил Владислав Даванков из партии «Новые люди» с результатом 4,78%. Затем идет Леонид Слуцкий от ЛДПР, набравший 4,33% голосов. На момент написания новости, было обработано действительных 482 448 бюллетеней.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка в Курганской области была рекордной для региона за последние 28 лет.

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На президентских выборах в Курганской области самовыдвиженец Владимир Путин набирает 85,6% голосов избирателей. Информация об этом размещена на сайте ГАС «Выборы». «Владимир Путин получил 85,6% голосов избирателей. За Николая Харитонова из КПРФ проголосовали 5% участников голосования», — указано на сайте. Это данные на 02:28 по московскому времени 18 марта. Третье место, по предварительным подсчетам, получил Владислав Даванков из партии «Новые люди» с результатом 4,78%. Затем идет Леонид Слуцкий от ЛДПР, набравший 4,33% голосов. На момент написания новости, было обработано действительных 482 448 бюллетеней. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка в Курганской области была рекордной для региона за последние 28 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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