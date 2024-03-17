В Курганской области Путин набирает более 85%

18 марта 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

Курганцы поддержали Путина на выборах президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На президентских выборах в Курганской области самовыдвиженец Владимир Путин набирает 85,6% голосов избирателей. Информация об этом размещена на сайте ГАС «Выборы». «Владимир Путин получил 85,6% голосов избирателей. За Николая Харитонова из КПРФ проголосовали 5% участников голосования», — указано на сайте. Это данные на 02:28 по московскому времени 18 марта. Третье место, по предварительным подсчетам, получил Владислав Даванков из партии «Новые люди» с результатом 4,78%. Затем идет Леонид Слуцкий от ЛДПР, набравший 4,33% голосов. На момент написания новости, было обработано действительных 482 448 бюллетеней. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка в Курганской области была рекордной для региона за последние 28 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На президентских выборах в Курганской области самовыдвиженец Владимир Путин набирает 85,6% голосов избирателей. Информация об этом размещена на сайте ГАС «Выборы». «Владимир Путин получил 85,6% голосов избирателей. За Николая Харитонова из КПРФ проголосовали 5% участников голосования», — указано на сайте. Это данные на 02:28 по московскому времени 18 марта. Третье место, по предварительным подсчетам, получил Владислав Даванков из партии «Новые люди» с результатом 4,78%. Затем идет Леонид Слуцкий от ЛДПР, набравший 4,33% голосов. На момент написания новости, было обработано действительных 482 448 бюллетеней. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка в Курганской области была рекордной для региона за последние 28 лет.