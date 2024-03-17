17 марта 2024

Губернатор Шумков поблагодарил курганцев за достойные выборы

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Выборы 2024. Курган, шумков вадим, голосование, выборы 2024
Шумков сказал «спасибо» курганцам за активное участие в выборах Фото:
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Губернатор Курганской области поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок. Глава региона сказал «спасибо» жителям за высокую явку на избирательные участки. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Спасибо всем, кто организовывал процесс выборов — от сотрудников участковых избирательных комиссий и избиркома до ребят из полиции и Росгвардии, кто охранял участки. Благодарю всех, кто отдал свой голос», — отметил Шумков.

Шумков поблагодарил сотрудников СМИ, которые объективно освещали ход голосования. Глава региона отметил вклад руководителей администраций, волонтеров, а также тех, кто кормил, работал водителем или иным образом помогал этому важнейшему процессу.

Ранее Шумков рассказал о важности участия в выборах главы государства, поскольку сейчас курганцы сражаются на фронте в зоне СВО за интересы России. Нам всем нужен стабильный тыл и сильный лидер в переломный для страны исторический период, подчеркнул глава области.

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Губернатор Курганской области поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок. Глава региона сказал «спасибо» жителям за высокую явку на избирательные участки. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Спасибо всем, кто организовывал процесс выборов — от сотрудников участковых избирательных комиссий и избиркома до ребят из полиции и Росгвардии, кто охранял участки. Благодарю всех, кто отдал свой голос», — отметил Шумков. Шумков поблагодарил сотрудников СМИ, которые объективно освещали ход голосования. Глава региона отметил вклад руководителей администраций, волонтеров, а также тех, кто кормил, работал водителем или иным образом помогал этому важнейшему процессу. Ранее Шумков рассказал о важности участия в выборах главы государства, поскольку сейчас курганцы сражаются на фронте в зоне СВО за интересы России. Нам всем нужен стабильный тыл и сильный лидер в переломный для страны исторический период, подчеркнул глава области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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