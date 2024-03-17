Губернатор Шумков поблагодарил курганцев за достойные выборы

Губернатор Курганской области поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок. Глава региона сказал «спасибо» жителям за высокую явку на избирательные участки. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.
«Спасибо всем, кто организовывал процесс выборов — от сотрудников участковых избирательных комиссий и избиркома до ребят из полиции и Росгвардии, кто охранял участки. Благодарю всех, кто отдал свой голос», — отметил Шумков.
Шумков поблагодарил сотрудников СМИ, которые объективно освещали ход голосования. Глава региона отметил вклад руководителей администраций, волонтеров, а также тех, кто кормил, работал водителем или иным образом помогал этому важнейшему процессу.
Ранее Шумков рассказал о важности участия в выборах главы государства, поскольку сейчас курганцы сражаются на фронте в зоне СВО за интересы России. Нам всем нужен стабильный тыл и сильный лидер в переломный для страны исторический период, подчеркнул глава области.
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