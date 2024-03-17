Губернатор Шумков поблагодарил курганцев за достойные выборы

18 марта 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Шумков сказал «спасибо» курганцам за активное участие в выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор Курганской области поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок. Глава региона сказал «спасибо» жителям за высокую явку на избирательные участки. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Спасибо всем, кто организовывал процесс выборов — от сотрудников участковых избирательных комиссий и избиркома до ребят из полиции и Росгвардии, кто охранял участки. Благодарю всех, кто отдал свой голос», — отметил Шумков. Шумков поблагодарил сотрудников СМИ, которые объективно освещали ход голосования. Глава региона отметил вклад руководителей администраций, волонтеров, а также тех, кто кормил, работал водителем или иным образом помогал этому важнейшему процессу. Ранее Шумков рассказал о важности участия в выборах главы государства, поскольку сейчас курганцы сражаются на фронте в зоне СВО за интересы России. Нам всем нужен стабильный тыл и сильный лидер в переломный для страны исторический период, подчеркнул глава области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области поблагодарил за отличную работу всех, кто принимал участие в организации выборов и охранял правопорядок. Глава региона сказал «спасибо» жителям за высокую явку на избирательные участки. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Спасибо всем, кто организовывал процесс выборов — от сотрудников участковых избирательных комиссий и избиркома до ребят из полиции и Росгвардии, кто охранял участки. Благодарю всех, кто отдал свой голос», — отметил Шумков. Шумков поблагодарил сотрудников СМИ, которые объективно освещали ход голосования. Глава региона отметил вклад руководителей администраций, волонтеров, а также тех, кто кормил, работал водителем или иным образом помогал этому важнейшему процессу. Ранее Шумков рассказал о важности участия в выборах главы государства, поскольку сейчас курганцы сражаются на фронте в зоне СВО за интересы России. Нам всем нужен стабильный тыл и сильный лидер в переломный для страны исторический период, подчеркнул глава области.