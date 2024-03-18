Россиян предупредили о подорожании молока и молочной продукции

18 марта 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Молочная продукция подорожает на 7-9%, считает Артем Белов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России к осени молочная продукция может подорожать на семь-десять процентов. Об этом заявила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская. «Ситуация может измениться к осени. На первых порах отрасль адаптировалась, но теперь перед ней стоят новые вызовы. Растущий спрос надо удовлетворять, а значит, модернизировать старые мощности… На все это нужны деньги. К этому нужно добавить сезонность — соотношение производства молока в летний и зимний период», — говорит Лебединская, пишет «Парламентская газета». Себестоимость молочной продукции для производителей только за прошлый год повысилась на 16%. Выросло и количество потребления продукции, в том числе из-за реального роста доходов россиян. Все это также может привести к росту цен на товар, заявил председатель Национального молочного союза Артем Белов. О возможном подорожании в России на 20% кофе и молочной продукции производители заявили еще в конце декабря 2023 года. Так, «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. Компании заявляли, что подорожание происходит из-за роста валют, так как это влияет на затраты на импортное сырье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России к осени молочная продукция может подорожать на семь-десять процентов. Об этом заявила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская. «Ситуация может измениться к осени. На первых порах отрасль адаптировалась, но теперь перед ней стоят новые вызовы. Растущий спрос надо удовлетворять, а значит, модернизировать старые мощности… На все это нужны деньги. К этому нужно добавить сезонность — соотношение производства молока в летний и зимний период», — говорит Лебединская, пишет «Парламентская газета». Себестоимость молочной продукции для производителей только за прошлый год повысилась на 16%. Выросло и количество потребления продукции, в том числе из-за реального роста доходов россиян. Все это также может привести к росту цен на товар, заявил председатель Национального молочного союза Артем Белов. О возможном подорожании в России на 20% кофе и молочной продукции производители заявили еще в конце декабря 2023 года. Так, «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. Компании заявляли, что подорожание происходит из-за роста валют, так как это влияет на затраты на импортное сырье.