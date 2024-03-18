Даванков одержал победу на УИК в Новосибирске. Скрин

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Даванков победил на выборах президента на УИК в Новосибирской области с результатом 42,5% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Новосибирской области кандидат на выборах президента России от партии «Новые люди» Владислав Даванков одержал победу на одном из участков. Его результат на УИКе № 1953 после подсчета бюллетеней составил 42,5% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

Второе место на участке занял кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 40,66% голосов избирателей. При этом, по данным ЦИК, Леонид Слуцкий от ЛДПР получил 4,98% голосов, а Николай Харитонов от КПРФ — 4,73% голосов.

Фото:

Выборы президента в РФ проходили с 15 по 17 марта. В Белгородской области после подсчета 100% протоколов победу одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 90,66% избирателей в регионе, что составляет 954 654 голоса.

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В Новосибирской области кандидат на выборах президента России от партии «Новые люди» Владислав Даванков одержал победу на одном из участков. Его результат на УИКе № 1953 после подсчета бюллетеней составил 42,5% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия. Второе место на участке занял кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 40,66% голосов избирателей. При этом, по данным ЦИК, Леонид Слуцкий от ЛДПР получил 4,98% голосов, а Николай Харитонов от КПРФ — 4,73% голосов. Выборы президента в РФ проходили с 15 по 17 марта. В Белгородской области после подсчета 100% протоколов победу одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 90,66% избирателей в регионе, что составляет 954 654 голоса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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