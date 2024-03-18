Даванков одержал победу на УИК в Новосибирске. Скрин

18 марта 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Даванков победил на выборах президента на УИК в Новосибирской области с результатом 42,5% голосов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Новосибирской области кандидат на выборах президента России от партии «Новые люди» Владислав Даванков одержал победу на одном из участков. Его результат на УИКе № 1953 после подсчета бюллетеней составил 42,5% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия. Второе место на участке занял кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 40,66% голосов избирателей. При этом, по данным ЦИК, Леонид Слуцкий от ЛДПР получил 4,98% голосов, а Николай Харитонов от КПРФ — 4,73% голосов. Фото: ЦИК http://www.novosibirsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/novosibirsk?action=show&root=542000016&tvd=4544029377179&vrn=100100339410030®ion=54&global=&sub_region=54&prver=0&pronetvd=null&vibid=4544029377179&type=226 Выборы президента в РФ проходили с 15 по 17 марта. В Белгородской области после подсчета 100% протоколов победу одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 90,66% избирателей в регионе, что составляет 954 654 голоса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новосибирской области кандидат на выборах президента России от партии «Новые люди» Владислав Даванков одержал победу на одном из участков. Его результат на УИКе № 1953 после подсчета бюллетеней составил 42,5% голосов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия. Второе место на участке занял кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 40,66% голосов избирателей. При этом, по данным ЦИК, Леонид Слуцкий от ЛДПР получил 4,98% голосов, а Николай Харитонов от КПРФ — 4,73% голосов. Выборы президента в РФ проходили с 15 по 17 марта. В Белгородской области после подсчета 100% протоколов победу одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 90,66% избирателей в регионе, что составляет 954 654 голоса.