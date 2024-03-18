В Кургане 16 марта умер 61-летний лыжник Александр Чурин из Екатеринбурга. Мужчина скончался во время лыжного марафона, рассказали в клубе любителей спорта Pro Bike.
«Вчера [16 марта] на лыжном марафоне в Кургане скончался наш друг, товарищ и брат — Александр Чурин. Многие годы он был с нами в одной лодке, под названием „любительский спорт“. Был максимально активен и деятелен. Даже не верится в эту утрату», — пишет сообщество «ProBike — спортивный клуб» соцсети «ВКонтакте».
В честь Чурина спортсмены назовут один из веломарафонов Хрустального Кубка. «Чуть позже напишем, где будет прощание с нашим дорогим товарищем», — добавили в клубе.
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