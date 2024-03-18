Екатеринбургский лыжник внезапно скончался во время марафона. Фото

18 марта 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Лыжный марафон проводили в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане 16 марта умер 61-летний лыжник Александр Чурин из Екатеринбурга. Мужчина скончался во время лыжного марафона, рассказали в клубе любителей спорта Pro Bike. «Вчера [16 марта] на лыжном марафоне в Кургане скончался наш друг, товарищ и брат — Александр Чурин. Многие годы он был с нами в одной лодке, под названием „любительский спорт“. Был максимально активен и деятелен. Даже не верится в эту утрату», — пишет сообщество «ProBike — спортивный клуб» соцсети «ВКонтакте». В честь Чурина спортсмены назовут один из веломарафонов Хрустального Кубка. «Чуть позже напишем, где будет прощание с нашим дорогим товарищем», — добавили в клубе. Фото: сообщество «ProBike — спортивный клуб» соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/probiketeam?w=wall-10273987_6276 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 16 марта умер 61-летний лыжник Александр Чурин из Екатеринбурга. Мужчина скончался во время лыжного марафона, рассказали в клубе любителей спорта Pro Bike. «Вчера [16 марта] на лыжном марафоне в Кургане скончался наш друг, товарищ и брат — Александр Чурин. Многие годы он был с нами в одной лодке, под названием „любительский спорт“. Был максимально активен и деятелен. Даже не верится в эту утрату», — пишет сообщество «ProBike — спортивный клуб» соцсети «ВКонтакте». В честь Чурина спортсмены назовут один из веломарафонов Хрустального Кубка. «Чуть позже напишем, где будет прощание с нашим дорогим товарищем», — добавили в клубе.