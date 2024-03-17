17 марта 2024

Избирком ЯНАО подвел итоги явки на выборы в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчет бюллетеней на избирательном участке в гимназии № 104. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, выборы 2024
Итоговая явка на выборы в ЯНАО превысила 94% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В голосовании за будущего президента приняли участие 94,11% ямальцев — 353 364 человек. В каждом из 13 муниципалитетов проголосовало более 90% жителей. Избирательная комиссия ЯНАО озвучила официальные итоги явки на выборы в регионе.

«В данный момент окружной избирком завершает обработку бюллетеней. По последним данным Владимир Путин в регионе лидирует с рейтингом 91,75%. На втором месте Леонид Слуцкий — у него 3,37% голосов, затем Николай харитонов — за него проголосовали 2,51% избирателей. На последнем месте остается Даванков — его поддержали 1,6% жителей ЯНАО», — сообщил председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

ИК ЯНАО должна завершить подсчет голосов 18 марта. Ранее URA.RU сообщал, что успехи региона в проведении выборов обеспечат Ямалу крепкое партнерство с московскими коллегами.

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В голосовании за будущего президента приняли участие 94,11% ямальцев — 353 364 человек. В каждом из 13 муниципалитетов проголосовало более 90% жителей. Избирательная комиссия ЯНАО озвучила официальные итоги явки на выборы в регионе. «В данный момент окружной избирком завершает обработку бюллетеней. По последним данным Владимир Путин в регионе лидирует с рейтингом 91,75%. На втором месте Леонид Слуцкий — у него 3,37% голосов, затем Николай харитонов — за него проголосовали 2,51% избирателей. На последнем месте остается Даванков — его поддержали 1,6% жителей ЯНАО», — сообщил председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. ИК ЯНАО должна завершить подсчет голосов 18 марта. Ранее URA.RU сообщал, что успехи региона в проведении выборов обеспечат Ямалу крепкое партнерство с московскими коллегами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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