Избирком ЯНАО подвел итоги явки на выборы в регионе

В голосовании за будущего президента приняли участие 94,11% ямальцев — 353 364 человек. В каждом из 13 муниципалитетов проголосовало более 90% жителей. Избирательная комиссия ЯНАО озвучила официальные итоги явки на выборы в регионе.
«В данный момент окружной избирком завершает обработку бюллетеней. По последним данным Владимир Путин в регионе лидирует с рейтингом 91,75%. На втором месте Леонид Слуцкий — у него 3,37% голосов, затем Николай харитонов — за него проголосовали 2,51% избирателей. На последнем месте остается Даванков — его поддержали 1,6% жителей ЯНАО», — сообщил председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.
ИК ЯНАО должна завершить подсчет голосов 18 марта. Ранее URA.RU сообщал, что успехи региона в проведении выборов обеспечат Ямалу крепкое партнерство с московскими коллегами.
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