Танковый батальон курганского командира захватил бронемашину НАТО за Авдеевкой. Видео

19 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Танкисты РФ захватили американскую БТР М113 (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкисты из батальона, которым командует курганский боец Горыныч, захватили натовский бронетранспортер М113 из США. Трофей удалось заполучить недалеко от Авдеевки. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «Затрофеили себе НАТОвскую М113 за Авдеевкой. Бригады подделают и отдадут в часть», — рассказал боец. Также он опубликовал видеокадры захваченной техники. На видео один из бойцов бригады танкового полка рассказал о том, что БТР М113 был подорван на мине и потерял одну гуслю в поселке Ласточкино. Противник при бегстве также оставил все боекомплекты внутри машины. Боец Горыныч отметил, что после ремонта российские военные планируют воевать на трофейной технике против ВСУ. Ранее URA.RU писало, что российские танкисты под руководством курганского бойца Горыныча за сутки уничтожили два взвода ВСУ и несколько единиц натовских бронемашин в Донбассе. Вражескую техники ликвидировали с помощью танков Т-90. Также сообщалось, что капитана Горыныча из Курганской области повысили до звания майора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танкисты из батальона, которым командует курганский боец Горыныч, захватили натовский бронетранспортер М113 из США. Трофей удалось заполучить недалеко от Авдеевки. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «Затрофеили себе НАТОвскую М113 за Авдеевкой. Бригады подделают и отдадут в часть», — рассказал боец. Также он опубликовал видеокадры захваченной техники. На видео один из бойцов бригады танкового полка рассказал о том, что БТР М113 был подорван на мине и потерял одну гуслю в поселке Ласточкино. Противник при бегстве также оставил все боекомплекты внутри машины. Боец Горыныч отметил, что после ремонта российские военные планируют воевать на трофейной технике против ВСУ. Ранее URA.RU писало, что российские танкисты под руководством курганского бойца Горыныча за сутки уничтожили два взвода ВСУ и несколько единиц натовских бронемашин в Донбассе. Вражескую техники ликвидировали с помощью танков Т-90. Также сообщалось, что капитана Горыныча из Курганской области повысили до звания майора.