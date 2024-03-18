18 марта 2024

Танковый батальон курганского командира захватил бронемашину НАТО за Авдеевкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, армия, техника, украина, бронетранспортер, бронеавтомобиль, всу,  stock
Танкисты РФ захватили американскую БТР М113 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танкисты из батальона, которым командует курганский боец Горыныч, захватили натовский бронетранспортер М113 из США. Трофей удалось заполучить недалеко от Авдеевки. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.

«Затрофеили себе НАТОвскую М113 за Авдеевкой. Бригады подделают и отдадут в часть», — рассказал боец. Также он опубликовал видеокадры захваченной техники.

На видео один из бойцов бригады танкового полка рассказал о том, что БТР М113 был подорван на мине и потерял одну гуслю в поселке Ласточкино. Противник при бегстве также оставил все боекомплекты внутри машины. Боец Горыныч отметил, что после ремонта российские военные планируют воевать на трофейной технике против ВСУ.

Ранее URA.RU писало, что российские танкисты под руководством курганского бойца Горыныча за сутки уничтожили два взвода ВСУ и несколько единиц натовских бронемашин в Донбассе. Вражескую техники ликвидировали с помощью танков Т-90. Также сообщалось, что капитана Горыныча из Курганской области повысили до звания майора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танкисты из батальона, которым командует курганский боец Горыныч, захватили натовский бронетранспортер М113 из США. Трофей удалось заполучить недалеко от Авдеевки. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «Затрофеили себе НАТОвскую М113 за Авдеевкой. Бригады подделают и отдадут в часть», — рассказал боец. Также он опубликовал видеокадры захваченной техники. На видео один из бойцов бригады танкового полка рассказал о том, что БТР М113 был подорван на мине и потерял одну гуслю в поселке Ласточкино. Противник при бегстве также оставил все боекомплекты внутри машины. Боец Горыныч отметил, что после ремонта российские военные планируют воевать на трофейной технике против ВСУ. Ранее URA.RU писало, что российские танкисты под руководством курганского бойца Горыныча за сутки уничтожили два взвода ВСУ и несколько единиц натовских бронемашин в Донбассе. Вражескую техники ликвидировали с помощью танков Т-90. Также сообщалось, что капитана Горыныча из Курганской области повысили до звания майора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...