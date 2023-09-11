Танкисты под руководством курганца за сутки уничтожили два взвода ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, армия, техника, танк, stock, Т-90А, сбойка
Курганский танкист рассказал об уничтожении десятков солдат ВСУ и натовской бронетехники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские танкисты под руководством курганского бойца с позывным «Горыныч» за сутки уничтожили два взвода ВСУ (примерно 90 солдат) и несколько единиц натовской бронетехники в Донбассе. Об этом сообщил замкомандира танкового батальона на своей странице в соцсети.

«В одном из боев за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. Уходя от ударов авиации, дронов-камикадзе и артиллерии ВСУ мы на нашем Т-90 намотали сотню километров, маневрируя и меняя позиции и рубежи. В другой день уничтожили еще три вражеские БМП, две из них удалось обнаружить тепловизором», — рассказал о боях военнослужащий.

За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков по огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ.

Ранее URA.RU писало, что танкисты ВС РФ получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО технику. До этого экипаж танка «Алеша» был представлен к званию Героев России.

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Российские танкисты под руководством курганского бойца с позывным «Горыныч» за сутки уничтожили два взвода ВСУ (примерно 90 солдат) и несколько единиц натовской бронетехники в Донбассе. Об этом сообщил замкомандира танкового батальона на своей странице в соцсети. «В одном из боев за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. Уходя от ударов авиации, дронов-камикадзе и артиллерии ВСУ мы на нашем Т-90 намотали сотню километров, маневрируя и меняя позиции и рубежи. В другой день уничтожили еще три вражеские БМП, две из них удалось обнаружить тепловизором», — рассказал о боях военнослужащий. За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков по огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ. Ранее URA.RU писало, что танкисты ВС РФ получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО технику. До этого экипаж танка «Алеша» был представлен к званию Героев России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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