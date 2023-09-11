Танкисты под руководством курганца за сутки уничтожили два взвода ВСУ

11 сентября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Курганский танкист рассказал об уничтожении десятков солдат ВСУ и натовской бронетехники Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские танкисты под руководством курганского бойца с позывным «Горыныч» за сутки уничтожили два взвода ВСУ (примерно 90 солдат) и несколько единиц натовской бронетехники в Донбассе. Об этом сообщил замкомандира танкового батальона на своей странице в соцсети. «В одном из боев за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. Уходя от ударов авиации, дронов-камикадзе и артиллерии ВСУ мы на нашем Т-90 намотали сотню километров, маневрируя и меняя позиции и рубежи. В другой день уничтожили еще три вражеские БМП, две из них удалось обнаружить тепловизором», — рассказал о боях военнослужащий. За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков по огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ. Ранее URA.RU писало, что танкисты ВС РФ получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО технику. До этого экипаж танка «Алеша» был представлен к званию Героев России.

Российские танкисты под руководством курганского бойца с позывным «Горыныч» за сутки уничтожили два взвода ВСУ (примерно 90 солдат) и несколько единиц натовской бронетехники в Донбассе. Об этом сообщил замкомандира танкового батальона на своей странице в соцсети. «В одном из боев за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. Уходя от ударов авиации, дронов-камикадзе и артиллерии ВСУ мы на нашем Т-90 намотали сотню километров, маневрируя и меняя позиции и рубежи. В другой день уничтожили еще три вражеские БМП, две из них удалось обнаружить тепловизором», — рассказал о боях военнослужащий. За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков по огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ. Ранее URA.RU писало, что танкисты ВС РФ получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО технику. До этого экипаж танка «Алеша» был представлен к званию Героев России.