Курганский боец, чей батальон уничтожил два взвода ВСУ, получил повышение

20 января 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Курганский командир получил звание майора в зоне СВО (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Горыныч», чей батальон уничтожил два взвода ВСУ, получил повышение. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Капитану приказом Минобороны РФ от 13.01. 2024 года присвоено очередное звание майор», — говорится в посте. Боец уточнил URA.RU, что так решило командование. Ранее боец с позывным «Горыныч» рассказал, что в одном из боев они за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ.

Курганский боец с позывным «Горыныч», чей батальон уничтожил два взвода ВСУ, получил повышение. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Капитану приказом Минобороны РФ от 13.01. 2024 года присвоено очередное звание майор», — говорится в посте. Боец уточнил URA.RU, что так решило командование. Ранее боец с позывным «Горыныч» рассказал, что в одном из боев они за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ.