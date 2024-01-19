19 января 2024

Курганский боец, чей батальон уничтожил два взвода ВСУ, получил повышение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург, молебен, храм, молитва, церковь, военные, вера, погоны, майор, вооруженные силы, православие
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Курганский боец с позывным «Горыныч», чей батальон уничтожил два взвода ВСУ, получил повышение. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Капитану приказом Минобороны РФ от 13.01. 2024 года присвоено очередное звание майор», — говорится в посте. Боец уточнил URA.RU, что так решило командование.

Ранее боец с позывным «Горыныч» рассказал, что в одном из боев они за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ.

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Курганский боец с позывным «Горыныч», чей батальон уничтожил два взвода ВСУ, получил повышение. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Капитану приказом Минобороны РФ от 13.01. 2024 года присвоено очередное звание майор», — говорится в посте. Боец уточнил URA.RU, что так решило командование. Ранее боец с позывным «Горыныч» рассказал, что в одном из боев они за сутки уничтожили до двух взводов живой силы и поразили один натовский БТР. За две недели батальоном было отражено около 15 атак ВСУ на одной из точек. Курганский боец управлял работой нескольких танков огневой поддержки штурмовых и мотострелковых рот. По его словам, главной задачей было выбить противника с важного рубежа и создать плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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