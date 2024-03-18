Минпромторг РФ хочет признать белорусские чипы и платы отечественными

С 1 июля 2024 года вступит в силу закон от Минпромторга РФ, который предполагает признание чипов и плат из Белоруссии в качестве российского товара. Об этом говорится в соответствующем документе.
«Министерство промышленности и торговли России разрабатывает законопроект, который предусматривает признание белорусских чипов, плат и других компонентов как отечественных», — передает газета «Ведомости» информацию из документа.
Отмечается, что они будут признаваться таковыми в том случае, когда не менее 20% работы по их производству происходит на территории РФ. Кроме того, подобное позволит использовать совместные разработки стран в российской продукции.
Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что страна должна добиться технологического суверенитета. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это будет достигнуто с помощью реализации крупных индустриальных проектов. Также главная особенность заключается в том, чтобы техника в РФ работала на отечественных разработках и компонентах.
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