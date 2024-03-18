Клип к песне Shaman, подаренной Фадеевым, набрал более пяти миллионов просмотров

18 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Клип Shaman’а посмотрели более пяти миллионов раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый клип Shaman’а (настоящее имя Ярослав Дронов) на песню «Мама», которую ему подарил продюсер из Кургана Максим Фадеев, набрал более пяти миллионов просмотров. Такого результата композиция достигла за десять дней. Об этом сообщил продюсер Фадеев на своей личной странице в соцсетях. «Родные, клип „Мама“ собрал свыше пяти миллионов ваших просмотров. И это результат всего за десять дней. Спасибо», — написал у себя на странице Фадеев. На момент выхода песня занимала первую строчку в топе клипов на YouTube. К моменту публикации клип занимает второе место во вкладке «Главное в музыке». Shaman выпустил песню и клип «Мама» 7 марта. Композиция стала подарком на день рождения от продюсера Фадеева и была приурочена к Международному женскому дню. О самой песне артист из Кургана написал, что не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Однако его тронуло исполнение трека Дроновым. Позднее автор текста к песне Наталья Касимцева рассказала, что слова были другими. Но поэтессе пришлось переписать их, так как Фадеева очень тронула фраза: «Ты только до меня не умирай». После этого эту строчку сделали основной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый клип Shaman’а (настоящее имя Ярослав Дронов) на песню «Мама», которую ему подарил продюсер из Кургана Максим Фадеев, набрал более пяти миллионов просмотров. Такого результата композиция достигла за десять дней. Об этом сообщил продюсер Фадеев на своей личной странице в соцсетях. «Родные, клип „Мама“ собрал свыше пяти миллионов ваших просмотров. И это результат всего за десять дней. Спасибо», — написал у себя на странице Фадеев. На момент выхода песня занимала первую строчку в топе клипов на YouTube. К моменту публикации клип занимает второе место во вкладке «Главное в музыке». Shaman выпустил песню и клип «Мама» 7 марта. Композиция стала подарком на день рождения от продюсера Фадеева и была приурочена к Международному женскому дню. О самой песне артист из Кургана написал, что не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Однако его тронуло исполнение трека Дроновым. Позднее автор текста к песне Наталья Касимцева рассказала, что слова были другими. Но поэтессе пришлось переписать их, так как Фадеева очень тронула фраза: «Ты только до меня не умирай». После этого эту строчку сделали основной.