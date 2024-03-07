07 марта 2024

Поэтесса Касимцева раскрыла историю создания песни «Мама» для Shaman’а

Касимцева: история песни «Мама» началась со строчки «только до меня не умирай»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Композицию «Мама» Максим Фадеев подарил Shaman’у на день рождения Фото:

Трек «Мама», который сейчас поет Shaman (Ярослав Дронов), начался со строчки «только до меня не умирай». Об этом рассказала поэтесса Наталья Касимцева, которая является автором текста. Музыку написал родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев.

«Максим Фадеев попросил меня написать текст о маме. Я отправила ему вариант, где строчка „ты только до меня не умирай“ была всего лишь в конце второго куплета. Но он сказал, что именно она тронула его, и что ее нужно сделать основной. Я это сделала», — написала Наталья Касимцева в своем telegram-канале.

Фадеев приурочил выход композиции «Мама» к Международному женскому дню. Вторым релизом на праздник стала песня «Солнышко», записанная матерью продюсера.

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Трек «Мама», который сейчас поет Shaman (Ярослав Дронов), начался со строчки «только до меня не умирай». Об этом рассказала поэтесса Наталья Касимцева, которая является автором текста. Музыку написал родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев. «Максим Фадеев попросил меня написать текст о маме. Я отправила ему вариант, где строчка „ты только до меня не умирай“ была всего лишь в конце второго куплета. Но он сказал, что именно она тронула его, и что ее нужно сделать основной. Я это сделала», — написала Наталья Касимцева в своем telegram-канале. Фадеев приурочил выход композиции «Мама» к Международному женскому дню. Вторым релизом на праздник стала песня «Солнышко», записанная матерью продюсера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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