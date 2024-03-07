Поэтесса Касимцева раскрыла историю создания песни «Мама» для Shaman’а

Касимцева: история песни «Мама» началась со строчки «только до меня не умирай»

08 марта 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Композицию «Мама» Максим Фадеев подарил Shaman’у на день рождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трек «Мама», который сейчас поет Shaman (Ярослав Дронов), начался со строчки «только до меня не умирай». Об этом рассказала поэтесса Наталья Касимцева, которая является автором текста. Музыку написал родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев. «Максим Фадеев попросил меня написать текст о маме. Я отправила ему вариант, где строчка „ты только до меня не умирай“ была всего лишь в конце второго куплета. Но он сказал, что именно она тронула его, и что ее нужно сделать основной. Я это сделала», — написала Наталья Касимцева в своем telegram-канале. Фадеев приурочил выход композиции «Мама» к Международному женскому дню. Вторым релизом на праздник стала песня «Солнышко», записанная матерью продюсера.

Трек «Мама», который сейчас поет Shaman (Ярослав Дронов), начался со строчки «только до меня не умирай». Об этом рассказала поэтесса Наталья Касимцева, которая является автором текста. Музыку написал родившийся в Кургане продюсер Максим Фадеев. «Максим Фадеев попросил меня написать текст о маме. Я отправила ему вариант, где строчка „ты только до меня не умирай“ была всего лишь в конце второго куплета. Но он сказал, что именно она тронула его, и что ее нужно сделать основной. Я это сделала», — написала Наталья Касимцева в своем telegram-канале. Фадеев приурочил выход композиции «Мама» к Международному женскому дню. Вторым релизом на праздник стала песня «Солнышко», записанная матерью продюсера.