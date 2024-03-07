Певец Shaman выпустил песню, которую ему подарил Фадеев. Видео

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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Вышла песня Shaman’а, композитором которой стал Максим Фадеев Фото:

Исполнитель патриотических песен Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил новый трек, композитором которой стал продюсер из Кургана Максим Фадеев. Композиция получила название «Мама» и приурочена к Международному женскому дню. О новой песне Фадеев сообщил в своем telegram-канале.

«Эту песню я подарил Ярославу на его День Рождения. Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел», — указано в посте канала «Макс Фадеев». Курганский продюсер также поздравил женщин с праздником. Фадеев пожелал иметь мечты, которые обязательно сбудутся.

Ранее URA.RU писало, что музыкант Максим Фадеев из Кургана анонсировал новый трек исполнителя патриотических песен Shaman’а. Релиз был запланирован на 8 марта.

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Исполнитель патриотических песен Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил новый трек, композитором которой стал продюсер из Кургана Максим Фадеев. Композиция получила название «Мама» и приурочена к Международному женскому дню. О новой песне Фадеев сообщил в своем telegram-канале. «Эту песню я подарил Ярославу на его День Рождения. Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел», — указано в посте канала «Макс Фадеев». Курганский продюсер также поздравил женщин с праздником. Фадеев пожелал иметь мечты, которые обязательно сбудутся. Ранее URA.RU писало, что музыкант Максим Фадеев из Кургана анонсировал новый трек исполнителя патриотических песен Shaman’а. Релиз был запланирован на 8 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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