Певец Shaman выпустил песню, которую ему подарил Фадеев. Видео

07 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Вышла песня Shaman’а, композитором которой стал Максим Фадеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполнитель патриотических песен Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил новый трек, композитором которой стал продюсер из Кургана Максим Фадеев. Композиция получила название «Мама» и приурочена к Международному женскому дню. О новой песне Фадеев сообщил в своем telegram-канале. «Эту песню я подарил Ярославу на его День Рождения. Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел», — указано в посте канала «Макс Фадеев». Курганский продюсер также поздравил женщин с праздником. Фадеев пожелал иметь мечты, которые обязательно сбудутся. Ранее URA.RU писало, что музыкант Максим Фадеев из Кургана анонсировал новый трек исполнителя патриотических песен Shaman’а. Релиз был запланирован на 8 марта.

Исполнитель патриотических песен Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил новый трек, композитором которой стал продюсер из Кургана Максим Фадеев. Композиция получила название «Мама» и приурочена к Международному женскому дню. О новой песне Фадеев сообщил в своем telegram-канале. «Эту песню я подарил Ярославу на его День Рождения. Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел», — указано в посте канала «Макс Фадеев». Курганский продюсер также поздравил женщин с праздником. Фадеев пожелал иметь мечты, которые обязательно сбудутся. Ранее URA.RU писало, что музыкант Максим Фадеев из Кургана анонсировал новый трек исполнителя патриотических песен Shaman’а. Релиз был запланирован на 8 марта.