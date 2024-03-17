17 марта 2024

Пермский стратегический завод выплавил слиток металла с уникальными свойствами

Соликамский магниевый завод планирует запустить производство тантала
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литейный цех, курганский арматурный завод, печь, ковш с металлом
Первый слиток металла выплавили из танталового порошка (архивное фото) Фото:

Пермское стратегическое ОАО «Соликамский магниевый завод» выплавил первый слиток тантала. Этот металл обладает устойчивостью к кислотам, а также не разрушается под воздействием экстремально высоких температур. Опытные работы по производству новой продукции завод ведет совместно с предприятием «ЕЗ ОЦМ» из Екатеринбурга.

«Первый восьмикилограммовый слиток выплавлен из танталового порошка производства ОАО „СМЗ“ в печи АО „ЕЗ ОЦМ“. В дальнейшем на территории пермского завода планируется создать серийное производство металлических танталовых порошков. Проект данного производства является важной составляющей восстановления на территории России полной производственной цепочки „от руды до изделий“», — сообщила пресс-служба ОАО «СМЗ».

Тантал обладает антикоррозионными свойствами и температурой плавления около 3 тысяч градусов. Из металла выпускают платины для скрепления костей при сложных переломах. Также данный металл используют в ювелирной отрасли и производят из него электролитические конденсаторы повышенной надежности.

Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Ранее URA.RU рассказывало, что ОАО «СМЗ» ищет через электронные торги перевозчика крупной партии товара в Казахстан. Речь о 60 тоннах магния для Ульбинского механического завода, производящего ядерное топливо.

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Пермское стратегическое ОАО «Соликамский магниевый завод» выплавил первый слиток тантала. Этот металл обладает устойчивостью к кислотам, а также не разрушается под воздействием экстремально высоких температур. Опытные работы по производству новой продукции завод ведет совместно с предприятием «ЕЗ ОЦМ» из Екатеринбурга. «Первый восьмикилограммовый слиток выплавлен из танталового порошка производства ОАО „СМЗ“ в печи АО „ЕЗ ОЦМ“. В дальнейшем на территории пермского завода планируется создать серийное производство металлических танталовых порошков. Проект данного производства является важной составляющей восстановления на территории России полной производственной цепочки „от руды до изделий“», — сообщила пресс-служба ОАО «СМЗ». Тантал обладает антикоррозионными свойствами и температурой плавления около 3 тысяч градусов. Из металла выпускают платины для скрепления костей при сложных переломах. Также данный металл используют в ювелирной отрасли и производят из него электролитические конденсаторы повышенной надежности. Соликамский магниевый завод является стратегическим российским предприятием. Производит редкоземельные металлы, среди которых губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Ранее URA.RU рассказывало, что ОАО «СМЗ» ищет через электронные торги перевозчика крупной партии товара в Казахстан. Речь о 60 тоннах магния для Ульбинского механического завода, производящего ядерное топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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