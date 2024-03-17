Жители ЯНАО устроили флешмоб к юбилею воссоединения Крыма с Россией. Видео

Салехардцы в автобусе №1 устроили флешмоб к юбилею воссоединения Крыма с РФ

18 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Праздничный флешмоб устроили в честь 10-летия воссоединения Крыма с РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Жители Салехарда устроили праздничный флешмоб к десятилетнему юбилею воссоединения Крыма в Россию. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Общественники, артисты и транспортники объединились и запустили по первому городскому маршруту литературно-музыкальный автобус. Каждый пассажир сможет получить в подарок о праздновании 10-летия воссоединения Крыма с Россией почтовую открытку советского образца с памятными достопримечательностями Крыма», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Праздничный маршрут продлится до 14:00. В 2014 полуостров Крым официально вошел в состав России. За воссоединение с РФ проголосовало 96,57% крымчан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Салехарда устроили праздничный флешмоб к десятилетнему юбилею воссоединения Крыма в Россию. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Общественники, артисты и транспортники объединились и запустили по первому городскому маршруту литературно-музыкальный автобус. Каждый пассажир сможет получить в подарок о праздновании 10-летия воссоединения Крыма с Россией почтовую открытку советского образца с памятными достопримечательностями Крыма», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Праздничный маршрут продлится до 14:00. В 2014 полуостров Крым официально вошел в состав России. За воссоединение с РФ проголосовало 96,57% крымчан.