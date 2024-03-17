17 марта 2024

Жители ЯНАО устроили флешмоб к юбилею воссоединения Крыма с Россией. Видео

Салехардцы в автобусе №1 устроили флешмоб к юбилею воссоединения Крыма с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым. Референдум., российский флаг, митинг, флаг россии, толпа
Праздничный флешмоб устроили в честь 10-летия воссоединения Крыма с РФ Фото:

Жители Салехарда устроили праздничный флешмоб к десятилетнему юбилею воссоединения Крыма в Россию. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.

«Общественники, артисты и транспортники объединились и запустили по первому городскому маршруту литературно-музыкальный автобус. Каждый пассажир сможет получить в подарок о праздновании 10-летия воссоединения Крыма с Россией почтовую открытку советского образца с памятными достопримечательностями Крыма», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Праздничный маршрут продлится до 14:00.

В 2014 полуостров Крым официально вошел в состав России. За воссоединение с РФ проголосовало 96,57% крымчан.

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Жители Салехарда устроили праздничный флешмоб к десятилетнему юбилею воссоединения Крыма в Россию. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Общественники, артисты и транспортники объединились и запустили по первому городскому маршруту литературно-музыкальный автобус. Каждый пассажир сможет получить в подарок о праздновании 10-летия воссоединения Крыма с Россией почтовую открытку советского образца с памятными достопримечательностями Крыма», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Праздничный маршрут продлится до 14:00. В 2014 полуостров Крым официально вошел в состав России. За воссоединение с РФ проголосовало 96,57% крымчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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