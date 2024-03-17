Жители Салехарда устроили праздничный флешмоб к десятилетнему юбилею воссоединения Крыма в Россию. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.
«Общественники, артисты и транспортники объединились и запустили по первому городскому маршруту литературно-музыкальный автобус. Каждый пассажир сможет получить в подарок о праздновании 10-летия воссоединения Крыма с Россией почтовую открытку советского образца с памятными достопримечательностями Крыма», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Праздничный маршрут продлится до 14:00.
В 2014 полуостров Крым официально вошел в состав России. За воссоединение с РФ проголосовало 96,57% крымчан.
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