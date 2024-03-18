Экс-депутат Рады Олейник предрек переломный момент в СВО после победы Путина

19 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

России нужно приступить к решительным действиям в зоне СВО до выборов в США, сказал Владимир Олейник Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уже в начале нового срока Владимира Путина, победившего на президентских выборах, ожидается переломный момент в спецоперации на Украине. Политическая и военная обстановка складывается в пользу скорого продвижения российских войск. Об этом заявил URA.RU экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным Центральной избирательной комиссии РФ, победу одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. «В военном искусстве есть такое понятие, как переломный момент. На него влияет все: наличие сил и средств, погода. Сегодня все складывается [в пользу РФ]. Важно, чтобы этот переломный момент наступил до выборов президента США (5 ноября 2024 года — прим. URA.RU). Когда американцы проведут выборы, России будет сложнее. Не имеет значения, кто там будет избран президентом. Пока они занимаются своими внутренними разборками, надо решить эту задачу. Жители Белгорода, Курска, Донецка дали кредит доверия президенту России Владимиру Путину и ждут результата. Поэтому в ближайшее время должны произойти серьезные подвижки», — сказал Владимир Олейник. По его словам, переломный момент будет связан с освобождением одного из крупных городов Украины. «Когда возьмут Харьков или Одессу, фронт посыпется. Освобождение не каждого населенного пункта способно дать такой эффект. Удачный пример — Авдеевка», — подчеркнул бывший депутат Верховной Рады. ВС РФ взяли Авдеевку под контроль 17 февраля. Глава республики Денис Пушилин заявил, что это сократит обстрелы региона. Военный корреспондент Александр Сладков сделал предположение, что следующей целью ВС РФ станет Славянск. После освобождения города ВСУ неоднократно приходилось оставлять позиции, что позволило Вооруженным силам РФ продвинуться вперед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже в начале нового срока Владимира Путина, победившего на президентских выборах, ожидается переломный момент в спецоперации на Украине. Политическая и военная обстановка складывается в пользу скорого продвижения российских войск. Об этом заявил URA.RU экс-депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным Центральной избирательной комиссии РФ, победу одержал кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Его результат составил 87,28% голосов избирателей. «В военном искусстве есть такое понятие, как переломный момент. На него влияет все: наличие сил и средств, погода. Сегодня все складывается [в пользу РФ]. Важно, чтобы этот переломный момент наступил до выборов президента США (5 ноября 2024 года — прим. URA.RU). Когда американцы проведут выборы, России будет сложнее. Не имеет значения, кто там будет избран президентом. Пока они занимаются своими внутренними разборками, надо решить эту задачу. Жители Белгорода, Курска, Донецка дали кредит доверия президенту России Владимиру Путину и ждут результата. Поэтому в ближайшее время должны произойти серьезные подвижки», — сказал Владимир Олейник. По его словам, переломный момент будет связан с освобождением одного из крупных городов Украины. «Когда возьмут Харьков или Одессу, фронт посыпется. Освобождение не каждого населенного пункта способно дать такой эффект. Удачный пример — Авдеевка», — подчеркнул бывший депутат Верховной Рады. ВС РФ взяли Авдеевку под контроль 17 февраля. Глава республики Денис Пушилин заявил, что это сократит обстрелы региона. Военный корреспондент Александр Сладков сделал предположение, что следующей целью ВС РФ станет Славянск. После освобождения города ВСУ неоднократно приходилось оставлять позиции, что позволило Вооруженным силам РФ продвинуться вперед.