Бывшая девушка Дани Милохина приедет в Екатеринбург на матч «Автомобилиста»

Юля Гаврилина станет спецгостем на мачте «Автомобилист» — СКА
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2020 года Forbes поместил Юлю Гаврилину на четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров
В 2020 года Forbes поместил Юлю Гаврилину на четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров

В Екатеринбург на третий матч ¼ финала Кубка Гагарина прибудет особый гость — тиктокер Юля Гаврилина (уроженка Тюмени,19,2 млн подписчиков в TikTok). Об этом сообщает хоккейный клуб «Автомобилист» в telegram-канале.

«21 марта она не только будет следить за игрой „Автомобилист“ — СКА весь вечер, но и проведет автограф-сессию для всех болельщиков. Автограф-сессия пройдет в фойе КРК „Уралец“ с 17:50 до 18:40», — говорится в посте.

Гаврилина является блогером, певицей, ведущей, а также бывшей возлюбленной тиктокера Дани Милохина. В 2021 году девушка вошла в топ-30 самых популярных пользователей русскоязычного TikTok.

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В Екатеринбург на третий матч ¼ финала Кубка Гагарина прибудет особый гость — тиктокер Юля Гаврилина (уроженка Тюмени,19,2 млн подписчиков в TikTok). Об этом сообщает хоккейный клуб «Автомобилист» в telegram-канале. «21 марта она не только будет следить за игрой „Автомобилист“ — СКА весь вечер, но и проведет автограф-сессию для всех болельщиков. Автограф-сессия пройдет в фойе КРК „Уралец“ с 17:50 до 18:40», — говорится в посте. Гаврилина является блогером, певицей, ведущей, а также бывшей возлюбленной тиктокера Дани Милохина. В 2021 году девушка вошла в топ-30 самых популярных пользователей русскоязычного TikTok.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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