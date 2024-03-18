Бывшая девушка Дани Милохина приедет в Екатеринбург на матч «Автомобилиста»

Юля Гаврилина станет спецгостем на мачте «Автомобилист» — СКА

18 марта 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

В 2020 года Forbes поместил Юлю Гаврилину на четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров Фото: группа GAVRILINA во «ВКонтакте» (https://vk.com/gavrilina.music?w=wall-197288437_344454) В Екатеринбург на третий матч ¼ финала Кубка Гагарина прибудет особый гость — тиктокер Юля Гаврилина (уроженка Тюмени,19,2 млн подписчиков в TikTok). Об этом сообщает хоккейный клуб «Автомобилист» в telegram-канале. «21 марта она не только будет следить за игрой „Автомобилист“ — СКА весь вечер, но и проведет автограф-сессию для всех болельщиков. Автограф-сессия пройдет в фойе КРК „Уралец“ с 17:50 до 18:40», — говорится в посте. Гаврилина является блогером, певицей, ведущей, а также бывшей возлюбленной тиктокера Дани Милохина. В 2021 году девушка вошла в топ-30 самых популярных пользователей русскоязычного TikTok. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург на третий матч ¼ финала Кубка Гагарина прибудет особый гость — тиктокер Юля Гаврилина (уроженка Тюмени,19,2 млн подписчиков в TikTok). Об этом сообщает хоккейный клуб «Автомобилист» в telegram-канале. «21 марта она не только будет следить за игрой „Автомобилист“ — СКА весь вечер, но и проведет автограф-сессию для всех болельщиков. Автограф-сессия пройдет в фойе КРК „Уралец“ с 17:50 до 18:40», — говорится в посте. Гаврилина является блогером, певицей, ведущей, а также бывшей возлюбленной тиктокера Дани Милохина. В 2021 году девушка вошла в топ-30 самых популярных пользователей русскоязычного TikTok.