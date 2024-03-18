Бывшая девушка Дани Милохина приедет в Екатеринбург на матч «Автомобилиста»

В Екатеринбург на третий матч ¼ финала Кубка Гагарина прибудет особый гость — тиктокер Юля Гаврилина (уроженка Тюмени,19,2 млн подписчиков в TikTok). Об этом сообщает хоккейный клуб «Автомобилист» в telegram-канале.
«21 марта она не только будет следить за игрой „Автомобилист“ — СКА весь вечер, но и проведет автограф-сессию для всех болельщиков. Автограф-сессия пройдет в фойе КРК „Уралец“ с 17:50 до 18:40», — говорится в посте.
Гаврилина является блогером, певицей, ведущей, а также бывшей возлюбленной тиктокера Дани Милохина. В 2021 году девушка вошла в топ-30 самых популярных пользователей русскоязычного TikTok.
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