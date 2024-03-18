Следователи занялись ЧП с самолетом «ЮТэйр», экстренно севшим в Тюмени

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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
В Рощино работают следователи СК РФ Фото:

Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании «ЮТэйр», который 18 марта следовал из Москвы в Когалым, но приземлился в тюменском Рощино. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК РФ.

«В Тюменской области следователями проводится проверка в связи с вынужденной посадкой пассажирского самолета в Тюмени. Утром 18 марта борт, следующий из Москвы в Когалым, совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Тюмени „Рощино“. Посадка выполнена в штатном режиме, пассажиры в настоящее время улетели в аэропорт назначения. На место выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что причиной экстренной посадки мог стать отказ гидросистемы. Об этом сообщал один из telegram-каналов.

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Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании «ЮТэйр», который 18 марта следовал из Москвы в Когалым, но приземлился в тюменском Рощино. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК РФ. «В Тюменской области следователями проводится проверка в связи с вынужденной посадкой пассажирского самолета в Тюмени. Утром 18 марта борт, следующий из Москвы в Когалым, совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Тюмени „Рощино“. Посадка выполнена в штатном режиме, пассажиры в настоящее время улетели в аэропорт назначения. На место выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что причиной экстренной посадки мог стать отказ гидросистемы. Об этом сообщал один из telegram-каналов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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