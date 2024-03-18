Следователи занялись ЧП с самолетом «ЮТэйр», экстренно севшим в Тюмени

18 марта 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

В Рощино работают следователи СК РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании «ЮТэйр», который 18 марта следовал из Москвы в Когалым, но приземлился в тюменском Рощино. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК РФ. «В Тюменской области следователями проводится проверка в связи с вынужденной посадкой пассажирского самолета в Тюмени. Утром 18 марта борт, следующий из Москвы в Когалым, совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Тюмени „Рощино“. Посадка выполнена в штатном режиме, пассажиры в настоящее время улетели в аэропорт назначения. На место выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что причиной экстренной посадки мог стать отказ гидросистемы. Об этом сообщал один из telegram-каналов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании «ЮТэйр», который 18 марта следовал из Москвы в Когалым, но приземлился в тюменском Рощино. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК РФ. «В Тюменской области следователями проводится проверка в связи с вынужденной посадкой пассажирского самолета в Тюмени. Утром 18 марта борт, следующий из Москвы в Когалым, совершил вынужденную посадку на запасной аэродром Тюмени „Рощино“. Посадка выполнена в штатном режиме, пассажиры в настоящее время улетели в аэропорт назначения. На место выехали следователи СК, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что причиной экстренной посадки мог стать отказ гидросистемы. Об этом сообщал один из telegram-каналов.