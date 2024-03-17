В минздраве рассказали о состоянии пермячки, которая взорвала петарду на выборах

Минздрав: пермячка, взорвавшая петарду на выборах, лежит в больнице

18 марта 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Врачи оказывают пермячке необходимую помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Состояние 64-летней женщины, которая взорвала петарду на выборах президента РФ в Перми оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка находится в стационаре и продолжает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное», — пояснили в ведомстве. Женщина пришла на избирательный участок в ДК Солдатова вечером 17 марта. Она по указанию мошенников с Украины зашла в уборную и взорвала петарду. Мошенники обещали женщине списать долги за ЖКХ, если она это сделает. При этом сама пермячка получила травму руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние 64-летней женщины, которая взорвала петарду на выборах президента РФ в Перми оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка находится в стационаре и продолжает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное», — пояснили в ведомстве. Женщина пришла на избирательный участок в ДК Солдатова вечером 17 марта. Она по указанию мошенников с Украины зашла в уборную и взорвала петарду. Мошенники обещали женщине списать долги за ЖКХ, если она это сделает. При этом сама пермячка получила травму руки.