В минздраве рассказали о состоянии пермячки, которая взорвала петарду на выборах

Состояние 64-летней женщины, которая взорвала петарду на выборах президента РФ в Перми оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Пациентка находится в стационаре и продолжает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное», — пояснили в ведомстве.
Женщина пришла на избирательный участок в ДК Солдатова вечером 17 марта. Она по указанию мошенников с Украины зашла в уборную и взорвала петарду. Мошенники обещали женщине списать долги за ЖКХ, если она это сделает. При этом сама пермячка получила травму руки.
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