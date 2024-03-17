17 марта 2024

В минздраве рассказали о состоянии пермячки, которая взорвала петарду на выборах

Минздрав: пермячка, взорвавшая петарду на выборах, лежит в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Врачи оказывают пермячке необходимую помощь Фото:

Состояние 64-летней женщины, которая взорвала петарду на выборах президента РФ в Перми оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пациентка находится в стационаре и продолжает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное», — пояснили в ведомстве.

Женщина пришла на избирательный участок в ДК Солдатова вечером 17 марта. Она по указанию мошенников с Украины зашла в уборную и взорвала петарду. Мошенники обещали женщине списать долги за ЖКХ, если она это сделает. При этом сама пермячка получила травму руки.

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Состояние 64-летней женщины, которая взорвала петарду на выборах президента РФ в Перми оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациентка находится в стационаре и продолжает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное», — пояснили в ведомстве. Женщина пришла на избирательный участок в ДК Солдатова вечером 17 марта. Она по указанию мошенников с Украины зашла в уборную и взорвала петарду. Мошенники обещали женщине списать долги за ЖКХ, если она это сделает. При этом сама пермячка получила травму руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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