Пермский депутат из ТОП-5 самых богатых приостановил планы по расширению бизнеса

Пермский депутат Петров решил повременить со строительством завода в Кудымкаре

18 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Алексей Петров (справа) решил направить финансовые средства на сохранение действующего бизнеса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края, собственник ООО «Маркетинг» Алексей Петров решил приостановить инвестпроект по строительству завода по переработке дикоросов. В беседе с URA.RU он рассказал, что принял такое решение в связи с повышением банковской ставки по кредиту, который планировал привлечь для реализации проекта. «Проект [по строительству завода] пришлось пока притормозить. Дело в том, что Россельхозбанк значительно повысил ставку по кредиту. В таких условиях кредитоваться не вижу смысла, чтобы не разориться и не стать банкротом. Важнейшая задача сейчас, это направить средства на действующий бизнес и сохранить коллектив, в котором работает больше 300 человек», — пояснил Петров. Депутат добавил также, что не отказывается от ранее намеченных планов. В 2022 году Петров анонсировал строительство в Кудымкаре завода по переработке дикорастущих грибов и ягод. Общая стоимость объекта площадью порядка 1300 квадратным метров оценивалась в 100-130 млн рублей. Для реализации проекта бизнесмен рассчитывал привлечь льготный кредит. Учрежденное петровым ООО «Маркетинг» управляет несколькими кафе, рестораном национальной кухни и магазинами в Кудымкаре и Перми. По итогам 2021 года (начиная с 2023 года депутаты вправе не афишировать свои доходы) он вошел в число самых богатых депутатов заксобрания Пермского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат законодательного собрания Пермского края, собственник ООО «Маркетинг» Алексей Петров решил приостановить инвестпроект по строительству завода по переработке дикоросов. В беседе с URA.RU он рассказал, что принял такое решение в связи с повышением банковской ставки по кредиту, который планировал привлечь для реализации проекта. «Проект [по строительству завода] пришлось пока притормозить. Дело в том, что Россельхозбанк значительно повысил ставку по кредиту. В таких условиях кредитоваться не вижу смысла, чтобы не разориться и не стать банкротом. Важнейшая задача сейчас, это направить средства на действующий бизнес и сохранить коллектив, в котором работает больше 300 человек», — пояснил Петров. Депутат добавил также, что не отказывается от ранее намеченных планов. В 2022 году Петров анонсировал строительство в Кудымкаре завода по переработке дикорастущих грибов и ягод. Общая стоимость объекта площадью порядка 1300 квадратным метров оценивалась в 100-130 млн рублей. Для реализации проекта бизнесмен рассчитывал привлечь льготный кредит. Учрежденное петровым ООО «Маркетинг» управляет несколькими кафе, рестораном национальной кухни и магазинами в Кудымкаре и Перми. По итогам 2021 года (начиная с 2023 года депутаты вправе не афишировать свои доходы) он вошел в число самых богатых депутатов заксобрания Пермского края.