Родные не могут связаться профессором УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой

18 марта 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Родственники Носовой передали ей личные вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дочь профессора УрФУ Эмилии Носовой, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке из-за отданных мошенникам 15 млн рублей, не может выйти на связь с ней. Она рассказала, что не понимает, откуда у матери была такая сумма. «Мы выяснили, где мама, передали ей вещи. Сегодня телефон появился в сети, но дозвониться до нее пока не получилось. Мошенники были, вели ее. Точную сумму, которую мама перевела, мы знаем. У нас сейчас нет доступа к ее счетам. Мы не понимаем, откуда деньги, брала ли она кредиты», — передает E1.RU слова дочери Носовой. Носову задержали за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии №13. Как оказалось, женщина отдала 15 млн рублей мошенникам, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они пообещали вернуть деньги, если профессор испортит бюллетени. Суд признал Носову виновной по статье «Мелкое хулиганство», назначив ей 15 суток ареста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь профессора УрФУ Эмилии Носовой, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке из-за отданных мошенникам 15 млн рублей, не может выйти на связь с ней. Она рассказала, что не понимает, откуда у матери была такая сумма. «Мы выяснили, где мама, передали ей вещи. Сегодня телефон появился в сети, но дозвониться до нее пока не получилось. Мошенники были, вели ее. Точную сумму, которую мама перевела, мы знаем. У нас сейчас нет доступа к ее счетам. Мы не понимаем, откуда деньги, брала ли она кредиты», — передает E1.RU слова дочери Носовой. Носову задержали за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии №13. Как оказалось, женщина отдала 15 млн рублей мошенникам, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они пообещали вернуть деньги, если профессор испортит бюллетени. Суд признал Носову виновной по статье «Мелкое хулиганство», назначив ей 15 суток ареста.