Родные не могут связаться профессором УрФУ, которая пришла на выборы с зеленкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
Родственники Носовой передали ей личные вещи Фото:

Дочь профессора УрФУ Эмилии Носовой, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке из-за отданных мошенникам 15 млн рублей, не может выйти на связь с ней. Она рассказала, что не понимает, откуда у матери была такая сумма.

«Мы выяснили, где мама, передали ей вещи. Сегодня телефон появился в сети, но дозвониться до нее пока не получилось. Мошенники были, вели ее. Точную сумму, которую мама перевела, мы знаем. У нас сейчас нет доступа к ее счетам. Мы не понимаем, откуда деньги, брала ли она кредиты», — передает E1.RU слова дочери Носовой.

Носову задержали за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии №13. Как оказалось, женщина отдала 15 млн рублей мошенникам, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они пообещали вернуть деньги, если профессор испортит бюллетени. Суд признал Носову виновной по статье «Мелкое хулиганство», назначив ей 15 суток ареста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь профессора УрФУ Эмилии Носовой, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке из-за отданных мошенникам 15 млн рублей, не может выйти на связь с ней. Она рассказала, что не понимает, откуда у матери была такая сумма. «Мы выяснили, где мама, передали ей вещи. Сегодня телефон появился в сети, но дозвониться до нее пока не получилось. Мошенники были, вели ее. Точную сумму, которую мама перевела, мы знаем. У нас сейчас нет доступа к ее счетам. Мы не понимаем, откуда деньги, брала ли она кредиты», — передает E1.RU слова дочери Носовой. Носову задержали за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии №13. Как оказалось, женщина отдала 15 млн рублей мошенникам, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они пообещали вернуть деньги, если профессор испортит бюллетени. Суд признал Носову виновной по статье «Мелкое хулиганство», назначив ей 15 суток ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...